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KYK ve vergi borçları faizlerine af gelecek mi? 2020 Vergi affı çıkar mı?

KYK ve vergi borcu olanlar vergi affı gelecek mi diye bekliyor. Borcu olanlar KYK ve vergi borçları faizlerine af gelecek mi, 2020 Vergi affı çıkar mı diye sormaya başladı. İşte, detaylar…

03 Ocak 2020 Cuma 11:14
KYK ve vergi borçları faizlerine af gelecek mi? 2020 Vergi affı çıkar mı?

KYK ve vergi borçlarına düzenleme için geri sayım başladı.  Borçlular vergi affı gelecek mi diye soruyor. Banka hesaplarına e-haciz uygulanan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Hesaplarına e-haciz uygulanan kişiler hesaplarındaki paraları kullanamıyor. Haciz işlemi borcun karşılığı olan miktara uygulanırken bankalar, o miktarın üstündeki parayı kullanmaya izin veriyor.

Hesaplarına e-haciz işlemi başlayan vatandaşlar vergi affı için yeni bir yapılanma olup olmayacağını araştırıyor. Banka hesaplarına uygulanan e haciz sayısının 4 milyonu aşmasıyla birlikte KYK borçlarına yapılandırma ve vergiler için bir af ve Ahilik Fonunun ertelenmesi gibi talepler TBMM gündemine geldi. 

280 bin KYK borçlusuna e-haciz uygulandı

Borcunu ödeyemeyen kişilerin banka hesaplarına e-haciz işlemi uygulanıyor. Hesabına e-haciz uygulanan kişilerin 280 binini KYK borçlusu oluşturuyor. KYK borcunu ödeyemeyen kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada KYK borçlarının faizlerinin silinmesi için bir düzenlemenin yapılacağını ve gençlere kolaylık sağlanacağını ifade etti.

2020 Vergi affı gelecek mi?

KYK borcunun yanı sıra birçok vatandaş, vergi, trafik cezası, vergi cezaları nedeniyle e haciz ile karşı karşıya kalıyor. KYK borçluların yanı sıra vergi borcu olan kişilerinde sayısında artış gözüküyor. Borçlular vergi affı gelecek mi diye soruyor. Konu ile ilgili açıklama yapan ekonomi uzmanları, vergi affı bekleyenlerin sayısının 4 milyonu aşması nedeniyle yeni bir yapılandırmanın zorunlu hale geldiğini ve kısa süre içinde bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 03.01.2020 11:14
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