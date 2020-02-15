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KYK ve vergi borçlarına düzenleme yapılandırma, sicil affı için düzenlemede son durum ne? 2020 Torba yasa ne zaman çıkacak?

Binlerce kişi tarafından merakla beklenen KYK ve vergi borçlarına düzenleme ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Peki KYK ve vergi borçlarına düzenleme yapılandırma, sicil affı için düzenlemede son durum ne? 2020 Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte düzenlemeler ile ilgili yaşanan son gelişmeler…

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:49
KYK ve vergi borçlarına düzenleme yapılandırma, sicil affı için düzenlemede son durum ne? 2020 Torba yasa ne zaman çıkacak?

Sicil affı, vergi yapılandırması ve KYK borçları için yapılacak olan düzenleme hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Dünya Gazetesi tarafından yapılan habere göre vergi ve KYK yapılandırmaları ile sicil affı ile ilgili olarak yapılan düzenleme sona ermiş durumda.

Sicil Affı

Sicil affı için muhalefet partilerinin oluşturduğu 5 farklı kanun teklifi olduğu bilinmekte. Bu kanun tekliflerinden sonra uzmanlar olabilecek bir yapılandırma düzenlemesinin 2019 senesindeki borçları da bünyesine alması, fakat bunun için Mart beyanname döneminden evvel yasanın çıkarılması ve ikinci düzenlemelerin de gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Mart ayı beyannamesi öncesinde kanunun çıkması halinde vatandaşların yararlanmaları mümkün olacak.

Berat Albayrak Sinyalleri Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki senelik gelişmeleri ve verileri değerlendirdiği basın toplantısında sicil affı ve borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Yapılandırma kararı verilirken bir mağduriyet var mı ona bakıyoruz. Borcunu düzenli ödeyen ile ödememeyi huy edinenleri ayırt edecek bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu konularda sahadan bize de bilgiler ve talepler geliyor. Başka bakanlıklarla birlikte toplumun geniş kesimini etkileyecek bir çalışma yürütülüyor"

Torba Yasa Yolda

İlgili düzenlemelerin torba yasa ile beraber TBMM’nin kapısını çalması bekleniyor. Elde edilen bilgilere bakıldığında torba yasanın teklifi aslında geçen hafta Meclis’e gelecekti. Ancak yasadaki sorunların düzeltilmesi için yeniden değerlendirmeye alındı. Değerlendirme ardından ilerleyen süreç içerisinde yasa teklifi Meclis’e gelecek.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:49
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Bagkur 2020-02-15 20:31:03

Bagkur prim günleri silinsin lütfen borç silinsinnn

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