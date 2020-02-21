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Kyk ve vergi sicil affı hakkında gelen sondakika açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda KYK ve vergi sicil affı hakkında gelen son dakika açıklaması milyonlarca yeni mezunu yakından ilgilendiriyor. İşte İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ateş'in KYK borç düzenlemesi ve vergi affı konusundaki açıklamalarından satır başları.

21 Şubat 2020 Cuma 16:35
Kyk ve vergi sicil affı hakkında gelen sondakika açıklaması

TBMM Genel Kurulu kapsamında haftanın ilk toplantılarında EYT, taşeron, sosyal politikadaki problemler, esnaf ve çiftçi problemleri ve KYK borçları ve vergi borçlarının affedilmesi konuları gündeme geldi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ateş, KYK borcu düzenlemesi ve vergi affı bekleyen vatandaşların taleplerini parlamentoda belirtti.

‘’Yanlış ekonomi politikalarının bedeli vatandaşlara ödetilmemelidir.’’

Ateş, SGK vergi, KYK borcu, trafik cezaları gibi borçlarını ödeyemeyip yapılandırma hakkını da kaybetmiş 4 milyondan fazla vatandaşın mağdur durumda olduğunu dile getirdi. Kurumların da borçlu vatandaşlar hakkında e-haciz işlemi başlattığını söyleyen Ateş, vatandaşlara bloke koyulduğunu ve araçlarına yakalama kararı çıkarıldığını aktardı.

Haciz ve yakalama kararlarıyla mağduriyetin her geçen gün daha da büyük boyutlara ulaştığını anlatan Ateş, ‘’Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin sorumlusu vatandaş değildir, yanlış ekonomi politikalarının bedeli de vatandaşlara ödetilmemelidir." dedi ve yeniden yapılandırma hakkı verilmesi gerekmektedir.’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:35
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