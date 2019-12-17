İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110575
ALTIN
280.681
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7400
EURO
6.5790

Limitsiz kredi kartı nedir? Limitsiz kredi kartı kimlere verilir? Limitsiz kredi kartı alma şartları

Günümüzde bankacılık hizmetleri arasında en çok kullanılanlardan biri de kredi kartıdır. Kredi kartlarında limitli kartlar ve limitsiz kartlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki müşteriler tarafından sıkça kullanılan limitsiz kredi kartı nedir? Bankalarca müşterilere verilen limitsiz kredi kartı kimlere verilir? İşte limitsiz kredi kartı alma şartları ve ayrıntıları…

17 Aralık 2019 Salı 16:31
Limitsiz kredi kartı nedir? Limitsiz kredi kartı kimlere verilir? Limitsiz kredi kartı alma şartları

Limitsiz kredi kartları bankalar tarafından müşterilerine sağlanan hizmetlerden biridir. Bu kartlar için her ne kadar limitsiz tabiri kullanılsa da aslında bu kartların da limitleri bulunmaktadır. Ancak limitleri bir hayli fazladır.

Ülkemizde pek çok vatandaş kredi kartları üzerinden harcama yapmaktadırlar. Bu bağlamda kredi kartı kullananlar da kredi puanlarının yetmesi halinde limitsiz kredi kartlarını tercih etmektedirler.

Limitsiz Kredi Kartı Ne Demektir?

Limitsiz kredi kartı, genel olarak bilindiğinin tam tersine aslında harcama limiti olan kartlardır. Bu kartlar genellikle banka sicili temiz olan, bankalara nakit yatırımında bulunmuş ve banka bünyesinde belli bir miktarda parası bulunan kişilerin kullandıkları kredi kartlarının niteliklerine bağlı olarak kartlarının limitlerini yükseltme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu bağlamda limitsiz kredi kartı ya da çok yüksek limitli kredi kartlarının kullanılabilmesi için müşterilerin oldukça yüksek kredi notlarına sahip olmaları gerekmekte.

Limitsiz Kredi Kartı Kimlere Verilir?

Limitsiz kredi kartları belirli kişilere verilen bir kart değildir. Kredi notu ve banka sicili iyi olan müşterilerin tümü limitsiz kredi kartı hizmetinden faydalanabilmektedirler. Kredi notunun yüksek olması ise müşterilerin borçlarını zamanında ödemelerine ve bankacılık hizmetlerinden ne kadar aktif şekilde yararlandıklarına bakılarak belirlenmektedir.

Gereken Belgeler

Limitsiz kredi kartlarına sahip olunabilmesi için müşterisi olunan bankanın çeşitli iletişim bölümleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bazı bankalarda şubeye gidilmesine bile gerek olmadan limit artırımı ve kredi kartı çıkarma işlemleri yapılabilmektedir. Limitsiz kredi kartı alınabilmesi için herhangi bir belge teslim edilmesine gerek yoktur.

En Yüksek Limitli Kredi Kartı Veren Bankalar

Herhangi bir banka üzerinden yüksek limitli kredi kartı için başvuru yapılabilmektedir. Hiçbir banka gerçek anlamda limiti olmayan bir kart vermeyeceğinden, hangi banka üzerinde başvuru yapıldığı çok farketmemektedir. Bankalar kredi notunuza bakar ve bu nota göre bir limit belirler. Ancak birkaç bankaya başvuruda bulunarak en yüksek limitli kartı veren bankayı seçebilirsiniz.

Limitsiz Kredi Kartı Alma Koşulları

Limiti çok yüksek seviyelerde kredi kartlarına sahip olmak her vatandaşın yapabileceği bir şey değildir. Bankalar tarafından belirlenen koşulların tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • Aylık gelirin oldukça yüksek seviyede olması gerekmektedir.
  • Kredi notunun çok yüksek seviyede olması gerekmektedir.
  • Kredi sicilinde herhangi bir sorun olmaması gerekmektedir.
  • Bankalarda bir miktar nakit paranın bulunması gerekmektedir.
  • Banka hesaplarının güncel olması gerekmektedir.
Son Güncelleme: 17.12.2019 16:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek iş olarak kaz çiftliği kuran çiftçinin sezon sonu hedefi 100 bin TL
Ek iş olarak kaz çiftliği kuran çiftçinin sezon sonu hedefi 100 bin TL
Kredi faizleri tek haneye ne zaman düşecek? Bakan Albayrak'tan müjde
Kredi faizleri tek haneye ne zaman düşecek? Bakan Albayrak'tan müjde
Bakanlıktan ihracatçılara müjde! Eximbank'tan döviz kredilerinde indirim uygulaması
Bakanlıktan ihracatçılara müjde! Eximbank'tan döviz kredilerinde indirim uygulaması
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar sürecek?
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar sürecek?
Kredi kartındaki puanlar ne zaman silinecek? Yetkililerden kart kullanıcılarına yeni uyarı!
Kredi kartındaki puanlar ne zaman silinecek? Yetkililerden kart kullanıcılarına yeni uyarı!
Konut satışlarındaki tapu harcı ve KDV indirim süresi bitiyor! Son gün 31 Aralık
Konut satışlarındaki tapu harcı ve KDV indirim süresi bitiyor! Son gün 31 Aralık

Popüler Haberler

İş Bankası EFT ve Havale işlem ücretleri
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Gelir testi sonuçlarına nasıl, nereden itiraz edili? Gelir testi itiraz süreci
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
Kredi kartı ile sgk prim ödeme işlemleri
Doğum için memura yapılan yardımlar ve memur'un doğum hakları
Kimse Bilmez Nedim Saymaz kimdir? Gerçek adı nedir? Caner Kurtaran hakkında bilgiler
Nöbetçi Noterler 14 - 15 Aralık 2019
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman kadrosuna girecek mi?
Yatay mimari ne demektir? Yatay mimari evleri nasıl olur?
Sağlık Bakanlığı 8.845 lise, önlisans ve lisans mezunu 8.845 sağlık personeli alımı
Çocuk dizisi hangi gün yayınlanıyor? Çocuk dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Instagram gizli hesap içeriğin nasıl görülür? İnstagram gizli hesap paylaşımlarını görme
Kanalların yayın akışları 17 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kadın dizisi hangi gün yayınlanıyor? Kadın dizisi yayın günü, saati ve kanalı
İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alır? İşsizlik maaşı şartları
Hekimoğlu dizisi oyuncuları kim kimdir? Resimlerle oyuncular ve canlandırdıkları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.