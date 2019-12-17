Limitsiz kredi kartı nedir? Limitsiz kredi kartı kimlere verilir? Limitsiz kredi kartı alma şartları

Limitsiz kredi kartları bankalar tarafından müşterilerine sağlanan hizmetlerden biridir. Bu kartlar için her ne kadar limitsiz tabiri kullanılsa da aslında bu kartların da limitleri bulunmaktadır. Ancak limitleri bir hayli fazladır.

Ülkemizde pek çok vatandaş kredi kartları üzerinden harcama yapmaktadırlar. Bu bağlamda kredi kartı kullananlar da kredi puanlarının yetmesi halinde limitsiz kredi kartlarını tercih etmektedirler.

Limitsiz Kredi Kartı Ne Demektir?

Limitsiz kredi kartı, genel olarak bilindiğinin tam tersine aslında harcama limiti olan kartlardır. Bu kartlar genellikle banka sicili temiz olan, bankalara nakit yatırımında bulunmuş ve banka bünyesinde belli bir miktarda parası bulunan kişilerin kullandıkları kredi kartlarının niteliklerine bağlı olarak kartlarının limitlerini yükseltme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu bağlamda limitsiz kredi kartı ya da çok yüksek limitli kredi kartlarının kullanılabilmesi için müşterilerin oldukça yüksek kredi notlarına sahip olmaları gerekmekte.

Limitsiz Kredi Kartı Kimlere Verilir?

Gereken Belgeler

Limitsiz kredi kartları belirli kişilere verilen bir kart değildir. Kredi notu ve banka sicili iyi olan müşterilerin tümü limitsiz kredi kartı hizmetinden faydalanabilmektedirler. Kredi notunun yüksek olması ise müşterilerin borçlarını zamanında ödemelerine ve bankacılık hizmetlerinden ne kadar aktif şekilde yararlandıklarına bakılarak belirlenmektedir.

Limitsiz kredi kartlarına sahip olunabilmesi için müşterisi olunan bankanın çeşitli iletişim bölümleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bazı bankalarda şubeye gidilmesine bile gerek olmadan limit artırımı ve kredi kartı çıkarma işlemleri yapılabilmektedir. Limitsiz kredi kartı alınabilmesi için herhangi bir belge teslim edilmesine gerek yoktur.

En Yüksek Limitli Kredi Kartı Veren Bankalar

Herhangi bir banka üzerinden yüksek limitli kredi kartı için başvuru yapılabilmektedir. Hiçbir banka gerçek anlamda limiti olmayan bir kart vermeyeceğinden, hangi banka üzerinde başvuru yapıldığı çok farketmemektedir. Bankalar kredi notunuza bakar ve bu nota göre bir limit belirler. Ancak birkaç bankaya başvuruda bulunarak en yüksek limitli kartı veren bankayı seçebilirsiniz.

Limitsiz Kredi Kartı Alma Koşulları

Limiti çok yüksek seviyelerde kredi kartlarına sahip olmak her vatandaşın yapabileceği bir şey değildir. Bankalar tarafından belirlenen koşulların tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.