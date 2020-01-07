LPG Otogaz fiyatına 12 kuruş zam geldi!

ABD ve İran arasındaki gerginlik petrol fiyatlarını etilerken akaryata uygulanacak zam oranları merak konusuydu. Son olarak LPG Otogaz fiyatına zam geldiği Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafında açıklandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada LPG Otogaz fiyatlarına 12 kuruş zam geldiğini fakat bu zammın ÖTV'den karşılacağını belirtti.

EPGİS'in yaptığı yazılı açıklamasında, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: 07/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz da 12 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.



