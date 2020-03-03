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Maaşa göre kredi limiti nasıl hesaplanır? Ne kadar banka kredisi çekebilirim?

Bankalar kredi limit hesaplamalarında müşterilerinin maaşını baz alarak hesaplama yapmaktadır. Maaşa göre kredi limiti nasıl hesaplanır, ne kadar banka kredisi çekebilirim sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik.

03 Mart 2020 Salı 15:38
Maaşa göre kredi limiti nasıl hesaplanır? Ne kadar banka kredisi çekebilirim?

Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi 2020 yılında maaşlarını yüzde 15 daha zamlı alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi sendikaları ve işveren temsilcileriyle yapılan 2020 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonra asgari ücret yeni yılda 2 bin 20 TL’den 2 bin 324 TL’ye yükselmiştir. Bu gelişmelerle bankalar da asgari ücretli müşterilerinin kullanabileceği en yüksek kredi tutarını da güncelledi.

2020 maaşa göre kredi limiti hesaplama yöntemi nedir?

Türkiye’de bankacılık anlamında faaliyetini sürdüren kamu ve özel bankalar, müşterilerine verdiği kredilerin geri dönüşünü garanti altına alabilmek için maaşa göre kredi hesaplaması yaparak batık kredinin önüne geçmektedir. Aylık gelir beyanı yerine belgeleyebildiği maaş bordrosunu dikkate alan bankalar, böylelikle müşterinin en fazla ne kadar kredi kullanabileceğini belirler. Bu oran belgelenebilir aylık gelirin de yüzde 50’si olarak hesaplanır.

Asgari ücretli en fazla ne kadar konut kredisi kullanır?

Bankaların, asgari ücretli müşterilerine verebileceği maksimum kredi tutarı müşterinin kullanabileceği kredide tercih edeceği vade seçeneğine göre tespit edilir. 60 ay vade seçeneğiyle bankadan konut kredisi kullanmak isteyen asgari ücretli çalışanlar 60x1162 TL olmak suretiyle 69 bin 720 TL’lik konut kredisine başvuru yapabilme olanağı bulunuyor.

Bankaların konut kredisi kampanyasında sunulan yüksek vade seçeneklerinden yararlanacak asgari ücretliler, 120 ay vadeli konut kredisi paketini tercih ederlerse kamu ve özel bankalardan en fazla 139 bin 440 TL konut kredisi kullanılabiliyor.

Kimi bankalar asgari ücretli müşterileri için 180 aya varan vadeyle konut kredisi çekme olanağı sunuyor. Buna göre bankalardan 180 ay vadeli konut kredisi kullanacak müşteriler vade uzadığından maksimum 209 bin 160 TL konut kredisi çekebiliyor.

Son Güncelleme: 03.03.2020 15:38
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