Maaşa ne kadar haciz gelebilir? Haciz durumunda maaşın ne kadarı kesilir?

Bir yerde maaşlı olarak çalışan vatandaşlar, bankadan aldıkları kredi veya kredi kartıyla borçlarını ödemedikleri zamanlarda problem yaşayabilmektedir. Bankalar alacakları için çalışan maaşlarını haczedebilmektedir.

Günümüzde pek çok çalışanın maaşında belirli yüzdeliklerle hacizler bulunuyor. Maaşa gelen hacizlerin sebebi ise çalışanların borcunu ödememesi olarak gösterilmektedir. Bankadan almış olduğu borcu ödeyemeyen kişilerin borçları haczedilebilir.

Maaş haczi nedir?

İcra İflas Kanunu gereğince bir kişi ödemelerini düzenli yapmıyorsa, işyerinden aldığı ücret üzerinden borç karşılanmaya başlar. Bankalar icra yöntemiyle çalışan maaşlarının bir bölümüne haciz koyabilir. Bankalar borca karşılık olarak genelde taşınır taşınmaz bütün mallara haciz koyar. Bu durumda borca bağlı olarak maaşa haciz koyma işlemi yapılabilir.

Maaşa nasıl haciz şerhi koyulur?

Bankalar özel sektör ve kamu çalışanlarının borçlarına karşılık maaşa haciz getirebilmektedir. Maaşın haczedilebilmesi için borçlu kişiyle ilgili icra takibinin başlatılması gerekmektedir. İcra takibinin kesinleşmesiyle birlikte borçlunun maaşlı çalışan olup olmadığı belirlenir.

İcra Müdürlüğü’ne geçen borçlu dosyasının 90 günlük süreyle ödenmesi beklenmektedir. Borçlu kişi bu müddet içerisinde ödeme yapmazsa son uyarı yapılır ve 7 gün içerisinde ödeme yapılması beklenir. 7 günlük süre zarfında da ödeme yapılmazsa maaş haczedilir.

Maaşın ne kadarına haciz getirilir?

Bir çalışanın maaşının 4’te biri banka tarafından kesilir. Borç eğer nafaka gibi gerekçelerle haczedilirse kesilme oranı değişiklik gösterebilir. Borçlu kişi eğer aktif sigortalıysa borcun dörtte biri haciz yoluyla kesilir. Borçlu kişi dilerse İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak maaşının yüksek kısmının icrayla borcunu karşılık kesilmesini isteyebilir. Böylelikle borcun daha kısa süre içerisinde bitmesi sağlanır.

Haciz nelere uygulanır?

Haciz; maaşlara, tahsisat ve ücretlere, intifa haklarına, ilama hakları ve hasılatına, tekaüt maaşlarına, sigortalara, tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlara konur.

Hangi durumlarda haciz uygulanır?

Borçlu olan ve hakkında haciz işlemi uygulanan kişiler çalışıyorlarsa alacaklının talebine göre maaşa İcra Müdürlüğü tarafından tebligat ve haciz gönderilir. Haciz uygulanan kişinin maşının dörtte birine işveren tarafından haciz tebligatından verilen IBAN numarasına gönderilir.