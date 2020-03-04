Maaşlarına göre emeklilere kaç para promosyon ödemesi yapılacak?

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan emekli vatandaşlar için sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2017 yılında promosyon alma hakkı elde eden emekliler üç yılın ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazanacak.

Emekli promosyonları ne kadar oldu?

Emekli promosyon ödemeleri, bankadan 3 yıl boyunca emekli maaşı alacağını taahhüt eden müşterilere ödenmektedir. Buna göre;

1500 TL’ye kadar emekli maaşı alan müşterilere 500 TL,

1500-2500 TL’ye kadar emekli maaşı alan müşterilere 625 TL,

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan müşterilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi.

Emekli promosyonları; düşük maaş almakta olan ve yalnızca emekli maaşıyla geçimini sağlayan vatandaşlar için kritik bir önem taşımaktadır. Emekliler harcamalarının her geçen gün artış gösterdiğini belirterek emekli promosyonlarını ve bayram ikramiyelerini merakla beklemektedir.