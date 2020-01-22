Maliye Bakanı Albarak, Davos zirvesinde konuştu; Türk varlıklarına güven ciddi boyutlarda

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantının ikinci gününde basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. dün akşam düzenlenen geleneksel akşam yemeğine katılan Albayrak, bugün mevkidaşları ve ekonomi finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirterek Türkiye ekonomisi ilei ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak’ın Davos’ta yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’nin son 1.5 yılda yaşadığı istikrarsız iklim, saldırılar karşısında olumlu bir süreçlere girdiğini vurgularken Ülkenin gelişmekte olan diğer ülkeler arasında arasında bu yıldan itibaren daha da pozitif bir ayrıma gireceği değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Albayrak, açıklamasında; "Bu seneye baktığımızda 50. yıl olması itibarıyla önemli. 20. yüzyılın artık ekonomik ve finansal okumalarının güncellenmesi gerekiyor. Biz küresel ekosistemin ve Türkiye'nin gündemi açısından önemli görüşmeler yapıyoruz. ABD ve Çin arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Geçen yıla kıyasla Türkiye bu yıl gayet olumlu ve pozitif. Geçen yıl zirve vesilesiyle yaptığımız görüşmelerde olumlu dönüşler alıyoruz. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik. Ağustostan bugüne kadar rakip yatırım araçlarından açık ara getiri anlamında öne çıktı. Türk varlıklarına güvenenlerin bırakın kaybetmeyi kazandığı bir süreç oldu. Türkiye'nin politika yapıcı anlamda senkronize bir dönemden geçiyor." ifadelerini kullandı.

2020 yılının sakin geçecek bir yıl olacağına dikkat çeken Bakan Labayrak, "Küresel büyüme tahminleri üzerinde beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıl. Bu olumlu bir gelişme. Tabi ki küresel istikrardan yana olduk. Bu yıl ki Davos'un ana gündemi büyüme, çevreden sonra. Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Sağlık sektöründen enerji sektörüne kadar birçok sektörde bizim özelimizde de görüşmeler yaptığımız 2020 yılının direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor." diye konuştu.