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Maliye Bakanı Albayrak, Twitter takipçisine kahve sözü verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter hesabı takipçisinin kendisinin yanına gelmek istediğini fakat utandığını söylemesi üzerine takipçisine kahve sözü verdi. Hemde eşi Esra Albayrak ile birlikte..

09 Şubat 2020 Pazar 22:45
Maliye Bakanı Albayrak, Twitter takipçisine kahve sözü verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter platformunda 'Hilal Koskli' adlı kullanıcının yaptığı paylaşıma samimi bir yanıt verdi. Kullanıcının mesajında, "Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))" demesine karşılık Twitter üzerinden yanıt veren Bakan Albyayrak durumu telafi etmek istediğini söyledi.

Bakan Albayrak'tan Twitter takipçisine kahve sözü

Maliye Bakanı Albayrak mesajında kullanıcının paylaşımını alıntu yaparak; "Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel’de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar ifadelerine yer verdi.


 

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