Maliye Bakanı Albayrak, Twitter takipçisine kahve sözü verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter platformunda 'Hilal Koskli' adlı kullanıcının yaptığı paylaşıma samimi bir yanıt verdi. Kullanıcının mesajında, "Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))" demesine karşılık Twitter üzerinden yanıt veren Bakan Albyayrak durumu telafi etmek istediğini söyledi.

Maliye Bakanı Albayrak mesajında kullanıcının paylaşımını alıntu yaparak; "Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel’de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar ifadelerine yer verdi.



