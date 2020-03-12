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Maliye Bakanlığı, haksız fiyat zamlarını takibe aldı

Koronavirüsü nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışları hakkında Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak yapılan zamları takibe aldıklarını belirtti.

12 Mart 2020 Perşembe 16:20
Maliye Bakanlığı, haksız fiyat zamlarını takibe aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüs vakası nedeniyle bazı ürün ve temel ihtiyaç malzemelerine konuşan fahiş fiyatlar yapılan zamlar ile ilgili bir çalışma başlattığını ve durumun takibe aldığını açıkladı.

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar koronavirüsü salgınından dolayı paniğe kapılarak erzak stoğu yapmak isterken bu krizi fırsata çevirmek isteyen satıcılar ise ürünleri olduğundan daha pahalıya satmaya başladılar. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsü salgını ile birlikte bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirterek “9 firma haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı” diye bir açıklamada bulunmuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, bugün yaptığı bir açıklamada ise 'Haksız Fiyat Artışı' (HFA) bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği açıklarken bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.

Konuyla ilgili devreye giren Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Maliye Bakanlığı, haksız fiyat zamlarını takibe aldı

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Ticaret BakanlığıMaliye BakanlığışikayetKoronavirüsüHaksız Fiyat
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