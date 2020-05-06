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Maliye Bakanlığı hesaplara el atıyor! Büyük küçük Youtuberler artık vergi ödeyecek

İçerisinde bulunduğumuz bu internet çağında, son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş Youtuberlik mesleği her çocuğun hayali olmuş durumda. Ülkede bulunan Youtuber sayısının artış göstermesi ve bu denli sevilmesinin ardından, hükümet tarafından geliştirilen yeni düzenlemeyle artık Her Yaştan Youtuber Artık Vergi Ödeyecek. İşte konu hakkında tüm detaylar.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:19
Maliye Bakanlığı hesaplara el atıyor! Büyük küçük Youtuberler artık vergi ödeyecek

Günümüz dünyasında artık youtuber mesleğine sahip olmak çoğu çocuğun hayali olmuş durumda. Youtuberlik işiyle uğraşan çocukların da sayısı gittikçe artmaya başladı. Youtuber kişiler ödedikleri vergiler hakkında bir düzeneleme yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte artık yaş fark etmeksizin her youtuber vergi ödemek zorunda. Bizde bu yazımızda bu konuyu ayrıntılı olarak inceledik.

Her yaştan Youtuber artık vergi ödeyecek

En çok gelir sağanan meslekler arasında yerini alan Yotuberlik mesleği, çekilen oyun videolarının Youtube adreslerine yükleyerek, eğer yüksek izlenme sayılarına ulaşırsa bir müddet sonra kazanç sağlamaya başlamakta.

Küçük çocuklar Youtuber olmak istiyor

Youtube sitesinden video seyreden hemen hemen her çocuğun artık hayali Youtuber olmak oldu. Youtuber olmak isteyen çocuklar genellikle bu hayallerini gerçekleştiriyor.

Youtuber olan kişiler ise vergi mükellefi oluyor. Vergi mükellefi olma durumu 18 yaş üstü kişiler için geçerli olunan bir olay fakat en son yapılan yeniliklerle birlikte bu durum değiştirildi.

Her yaştan Youtuber artık vergi ödeyecek

Youtuber kişilerin vergi ödemesi durumu hakkında bazı gelişmeler yaşandı. Artık 18 yaş altı youtuberler de vergi ödemek zorunda olacak. Vergi kaydı bulunmadığından dolayı bir ödeme yapmayacağını zanneden çocuklarları ailelerine kötü haber geldi.

18 yaşını doldurmamaış olan çocuklar çoğunlukla “Vergi kaydım yok, bir sınır varmış ben o sınırın altında para kazanıyorum, 18 yaşından küçüğüm, her ay para kazanmıyorum, sponsorum vergimi benim yerime ödüyor, mükellef olmayı da düşünmüyorum, Maliye beni nereden bulacak” şeklinde bir düşünceye sahip olduğunu belirtilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu duruma dur demek adına gerekli düzenlemelerin yapıldığını açıkladı.

10 bin tl gelire 1500 TL vergi ödemesi

Hazine ve maliye bakanlığınca düzenlenen yenilik hakkında bundan sonra 18 yaşını doldurmasa bile her youtuber vergi ödeyecek. Yıllık gelirlerine bakılarak vergi ödemesi yapacak olan Youtuber’lar yıllık 10 bin TL gelirr kazanmaları durumunda 1500 TL vergi ücreti ödemek zorunda.

Bu karar ile birlikte artık 18 yaşını doldurmuş veya doldurmamış olan tüm Youtuber kişilerin yıllık gelirlerine bakılarak gelirlerinin yüzde 15’i olarak vergi ödemesi yapılacak.

Hazine ve maliye bakanlığı hesapları inceleyecek

Hazine ve maliye bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni gelişmeler ile birlikte artık ülkemizde bulunan tüm Youtuberler yaşları bir fark etmeksizin vergi ödemek zorundadır. Google Limited ıreland üzerinden kişilerin hesapları kontrol edilecek ve ne zaman ne kadar ve kimlerin para yatırdığı izlenecek ve bunun sonucunda vergi için ne kadar bir ödeme yapılması gerektiği belirtilecek.

Son Güncelleme: 06.05.2020 18:19
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