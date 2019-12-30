Manav nasıl açılır? Manavcılığın kazançları nasıldır? Manav açmak için gerekli işlemler

Manavlık mesleği günümüzde pek çok kişi tarafından icra edilen bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Manavlık mesleğini yapmak isteyenler de bu işten kazanç elde edilme durumunu ve mesleğin inceliklerini öğrenmek için araştırma yapıyorlar.

Manavlar geçmiş senelerden bu yana meyve ve sebze satışı yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Zamanın geçmesi ile süpermarketlerin açılması manavların işlerini etkilemiştir. Tüm ürünlerin tek bir çatı altında toplanarak satılıyor olması alıcıların da ilgisini çekmiştir.

Nasıl Manav Açılır?

Manav açılabilmesi için öncelikle insanlarla iyi ilişkiler kurulabilmesi gerekmektedir. Manav olacak kişilerin insanlarla iletişimlerini iyi tutması ve buna bağlı olarak da müşteri sayılarının çok olması gerekmektedir. İyi satış yapamayan bir manav süpermarketlerin olduğu bir ortamda uzun süre dayanamayacaktır. Bu bağlamda manavların açacakları dükkanın da konumlarını iyi belirlemeleri gerekmektedir. Oldukça merkezi bölgede açılacak bir manav iyi kazanç getirebilir.

Manav Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Manav açılırken kişilerin ürün çeşitliliğine dikkat etmeleri ve tezgahlarında organik ürünlere yer vermesi oldukça önemlidir. Alıcılar genellikle ülkemizde yetişen yerli ürünlere ve elbette ilaçsız organik ürünlere ilgi göstermektedir. En az fiyatı kadar niteliğinde önem gördüğü meyve sebzeler günümüzde vatandaşlar için vazgeçilmez birer gıda olmaktadırlar.

Diğer yandan günümüzde vejetaryen beslenen kişi sayısının giderek arttığı düşünüldüğünde manavların tezgahlarında bu şekilde beslenen kişilerin tercih ettiği sebzelere de yer vermeleri önemli olmaktadır.

Manav Açma Koşulları

Manav açma koşulları aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi olmaktadır.

Stok devamlılığı sağlamak

Mevsimlere göre farklı Pazar trendlerini satmak

Hastalıklarda tercih edilen meyve sebzeleri bulundurmak

Ürünler hakkında bilgi sahibi olmak ve vatandaşları bilgilendirmek

Gıda hazırlama yönetmeliklerine uymak

Genel eğitim

Manav Açmak İçin Gereken Belgeler

Aşağıdaki kısımda manav açılabilmesi için kişilerin Ticaret Odasına ya da belediyelere yaptıkları başvuruları sonrasında temin etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır.

Nüfus cüzdanı sureti

İkametgah senedi

2 adet fotoğraf

Tapu fotokopisi

Yapı kullanma izni kağıdı

Kiralıksa kira mukavelesi aslı veya noter tasdikli sureti

Vergi levhası fotokopisi

İlgili Esnaf odası veya Ticaret odası kaydı fotokopisi

Sigorta veya bağ kur belgesi ya da emeklilik cüzdanı fotokopisi

İşyerinde su abonesi kartlı sayaç

Aynı adrese daha önce verilmiş açma ruhsatı varsa belediyeye geri iade edilecek

İtfaiyeden yangın önlemi alınmıştır raporu

Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi

İmza sirküleri

Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde )

Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı

Manav Açmak Kazançlı mıdır?

Manav açmak her bölgede birbirinden farklı kazançlar getirecektir. Dışardan bakıldığında çok kazançlı bir iş gibi görünmese de doğru yerde ve doğru şartlar altında açılan manavlar iş sahiplerine oldukça iyi getiriler sağlayabilmektedir. Yukarıdaki kısımda değindiğimiz hususlar üzerinde iyi düşünülmesi halinde kazanç elde edilebilecektir.