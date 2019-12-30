Manav nasıl açılır? Manavcılığın kazançları nasıldır? Manav açmak için gerekli işlemler

Manavlık mesleği günümüzde pek çok kişi tarafından icra edilen bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Manavlık mesleğini yapmak isteyenler de bu işten kazanç elde edilme durumunu ve mesleğin inceliklerini öğrenmek için araştırma yapıyorlar.
Manavlar geçmiş senelerden bu yana meyve ve sebze satışı yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Zamanın geçmesi ile süpermarketlerin açılması manavların işlerini etkilemiştir. Tüm ürünlerin tek bir çatı altında toplanarak satılıyor olması alıcıların da ilgisini çekmiştir.
Nasıl Manav Açılır?
Manav açılabilmesi için öncelikle insanlarla iyi ilişkiler kurulabilmesi gerekmektedir. Manav olacak kişilerin insanlarla iletişimlerini iyi tutması ve buna bağlı olarak da müşteri sayılarının çok olması gerekmektedir. İyi satış yapamayan bir manav süpermarketlerin olduğu bir ortamda uzun süre dayanamayacaktır. Bu bağlamda manavların açacakları dükkanın da konumlarını iyi belirlemeleri gerekmektedir. Oldukça merkezi bölgede açılacak bir manav iyi kazanç getirebilir.
Manav Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Diğer yandan günümüzde vejetaryen beslenen kişi sayısının giderek arttığı düşünüldüğünde manavların tezgahlarında bu şekilde beslenen kişilerin tercih ettiği sebzelere de yer vermeleri önemli olmaktadır.
Manav Açma Koşulları
Manav açma koşulları aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi olmaktadır.
- Stok devamlılığı sağlamak
- Mevsimlere göre farklı Pazar trendlerini satmak
- Hastalıklarda tercih edilen meyve sebzeleri bulundurmak
- Ürünler hakkında bilgi sahibi olmak ve vatandaşları bilgilendirmek
- Gıda hazırlama yönetmeliklerine uymak
- Genel eğitim
Manav Açmak İçin Gereken Belgeler
Aşağıdaki kısımda manav açılabilmesi için kişilerin Ticaret Odasına ya da belediyelere yaptıkları başvuruları sonrasında temin etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır.
- Nüfus cüzdanı sureti
- İkametgah senedi
- 2 adet fotoğraf
- Tapu fotokopisi
- Yapı kullanma izni kağıdı
- Kiralıksa kira mukavelesi aslı veya noter tasdikli sureti
- Vergi levhası fotokopisi
- İlgili Esnaf odası veya Ticaret odası kaydı fotokopisi
- Sigorta veya bağ kur belgesi ya da emeklilik cüzdanı fotokopisi
- İşyerinde su abonesi kartlı sayaç
- Aynı adrese daha önce verilmiş açma ruhsatı varsa belediyeye geri iade edilecek
- İtfaiyeden yangın önlemi alınmıştır raporu
- Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi
- İmza sirküleri
- Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde )
- Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı
Manav Açmak Kazançlı mıdır?
Manav açmak her bölgede birbirinden farklı kazançlar getirecektir. Dışardan bakıldığında çok kazançlı bir iş gibi görünmese de doğru yerde ve doğru şartlar altında açılan manavlar iş sahiplerine oldukça iyi getiriler sağlayabilmektedir. Yukarıdaki kısımda değindiğimiz hususlar üzerinde iyi düşünülmesi halinde kazanç elde edilebilecektir.