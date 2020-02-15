Marmaray ve metrobüs zamlı ücretler tarifeleri belli oldu! 2020 durak sayısına göre metrobüs ücretleri

2020 Marmaray ve Metrobüs biletlerine yapılan zamlar sonrasında İstanbul halkı yeni fiyat tarifesini öğrenmek için intenette araştırmalarına hız verdi. Durak sayısına göre ücretlendirmenin 2020 yılında değişmesi ile birlikte yeni fiyat listesi;

Marmaray ücretleri

7,75 TL

Öğrenci 1,70 TL

Metrobüs ücretleri (Durak sayısına göre)

1 durak 2,50 TL

3 durak 3,50 TL

4-9 arası durak 4 TL

10-15 arası durak 4,40 TL

16-21 arası durak 4,60 TL

22-27 arası durak 4,75 TL

28-33 arası durak 4,85 TL

34-43 arası durak 5.20 TL

Son güncelleme: 10 Şubat 2020 (Yeni Zamlı Tarife)