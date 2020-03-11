MASAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını öne süren fırsatçılarla ilgili alınan karar ile birlikte ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanarak; "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatılacak." denildi.
MASAK Başkanlığı, koronavirüsü fırsatçıları ile ilgili herekete geçti
MASAK Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ile sunan ve aynı zamanda stok yapan firmaların tespiti halinde haklarında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.
11 Mart 2020 Çarşamba 22:02
MASAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını öne süren fırsatçılarla ilgili alınan karar ile birlikte ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanarak; "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatılacak." denildi.