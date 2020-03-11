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MASAK Başkanlığı, koronavirüsü fırsatçıları ile ilgili herekete geçti

MASAK Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ile sunan ve aynı zamanda stok yapan firmaların tespiti halinde haklarında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:02
MASAK Başkanlığı, koronavirüsü fırsatçıları ile ilgili herekete geçti

Türkiye'de ilk koronavakasının görülmesinin ardından; gıda, temel ihtiyaçlar, hijyen ve antibakteriyel ürünler ile bazı tıbı ihtiyaçların fiyatları fahiş derecede yükselmeye başladı. Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise harekete geçerek söz konusu firmalar hakkında inceleme başlatmaya karar verdi.

MASAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını öne süren fırsatçılarla ilgili alınan karar ile birlikte ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanarak; "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatılacak." denildi.
 

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