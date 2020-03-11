MASAK Başkanlığı, koronavirüsü fırsatçıları ile ilgili herekete geçti

Türkiye'de ilk koronavakasının görülmesinin ardından; gıda, temel ihtiyaçlar, hijyen ve antibakteriyel ürünler ile bazı tıbı ihtiyaçların fiyatları fahiş derecede yükselmeye başladı. Konuyla ilgiliı Araştırma Kurulu () ise harekete geçerek söz konusu firmalar hakkındabaşlatmaya karar verdi.

MASAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını öne süren fırsatçılarla ilgili alınan karar ile birlikte ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanarak; "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatılacak." denildi.

