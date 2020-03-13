Maske, dezenfektan ve kolonyada fiyat artışı! Corona virüsü nedeniyle fırsatçılar iş başında

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için kullanılan maske, el dezenfektanı ve kolonyada talep artışı yaşanıyor. Son birkaç gün içerisinde marketlerde kolonya stokları tükenirken piyasalara kaos ortamı hakim.

Koruyucu maske

Virüsten korunmak için kullanılan maskeler fahiş fiyatlara satılıyor. Korona virüs yayılmadan önce 10 lira olan maske fiyatı bakanlığın açıklamasından sonra 185 liraya yükseldi. Online ticaret sitelerinde ‘virüse karşı korumalı’ denilerek satışa çıkarılan filtreli maskelerin fiyatları 12 liradan başlıyor ve fiyat konusunda bir üst sınır bulunmuyor.

Bir e-ticaret sitesinde 25 Şubat’ta 3M maskesi 160 liraya satılırken, 10 Mart’ta bu rakam 189 lirayı buldu. Başka bir satıcı ise aynı özellikteki maskeyi 220 liraya satıyor.

Kolonya

Bakanlığın açıklamasından sonra kolonya satıcılarına akın eden vatandaşlar, ülkenin kolonya stoklarını neredeyse bitirdi. Ocak ayının başında 12,5 lira olan 1 litrelik kolonyanın fiyatı, bugün 33 liraya çıktı.

El dezenfektanı

Maske ve kolonyada yaşanan durum dezenfektan fiyatlarında da farklı değil. Ocak ayında 250 mililitrelik bir dezenfektan 3,50-5,00 lira arasındayken, bugün 15 liraya satılıyor. Yine başka bir markanın aynı özellikteki dezenfektanı ocak ayında 8 lira iken şuan 32 lira etiketle satışta.

Fırsatçılar iş başında

El dezenfektanlarını yüksek fiyatta satan intenet siteleri, aynı zamanda ‘stok kalmadı’ diyerek paniğin artmasına neden oluyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Aydınoğlu, piyasadaki durumu fırsatçılığa çevirenlerin işbaşında olduğunu belirtti. Maske talebi rant aracı olarak kullananlara karşı en büyük mücadelenin tüketiciye düştüğünü söyleyen Ağaoğlu, ‘’Ticaret Bakanlığı sayısı binleri bulan fırsatçıları bulmakta zorlanabilir. Bu konuda tüketiciler HFA, CİMER, ALO 175’e şikayette bulunarak tespit yapılmasını sağlayabilir.’’dedi.

Fırsatçıların koronavirüs salgınının yayılması halinde ölçüyü daha da kaçırabileceğini özellikle vurgulayan Ağaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bilinçli tüketiciler fırsatçıları hızlıca şikayet etmeli. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumların da denetimleri sıklaştırması gerekiyor. Fahiş fiyatlarla maske satanların cezalandırılıp maskelerine ise el konulmalı. 5 liralık maskeyi 150 liraya almak zorunda kalan tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurup aradaki fiyat farkının iadesini isteyebilir.”

Fırsatçılara 943 bin TL ceza

Korona virüsü salgını sonrasında tıbbi maske ve cihazların fiyat artışını gören vatandaşlar durumu Ticaret Bakanlığı’na bildirmişti. Şikayetlerin Reklam Kurulu’nda değerlendirilmesinin ardından 13 firmadan 9’una toplam 943 bin lira para cezası kesildi. Ancak para cezalarına rağmen fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri ise tüketicileri, haksız fiyat artışını tespit etmeleri halinde CİMER ile Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayet etmeleri konusunda uyarıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın HFA bildirimi için attığı tweet: