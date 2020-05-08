Maske satışlarında 50 adetlik bir kutu fiyatı belli oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılması zorunlu hale getirilen maske uygulaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında sonrası açıklamasıyla tekrar satışının yapılmasına karar verilmiş ve cerrahi maskelerin perakende noktalarında satışının mümkün hale getirilmişti.

Normalleşme süreci ile ilgili belirlenen yol haritası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin ücretli olarak market, eczane, medikal mağazalarda ve online platformalarda satışıyla ilgili tavan fiyatların belirlenmesi ile birlikte İstanbul'da söz konusu yerlerle maske satışlarına başlandı. Bugüne kadar ücretsiz olarak eczanelerden temini gerçekleştirilen maskelere daha kolay ulaşılabilmek amaçlı alınan yeni kararla birlikte ve vatandaşların maske alırken mağdur olmaması ve maskeye daha kolay ulaşılabilmesi için Ticaret Bakanlığı meskelerin tavan fiyatını 1 lira olarak belirledi.

Maske satışarın ailk olarak İstanbul'da başlandı ve eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı. Tanesi 85 kuruşa gelen 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 lira satış ücretiyle raflarda yerini alırken ugulamanın önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer tüm illerde bulunan marketlerde de satışlarının başlaması bekleniyor.

Bütün vatandaşların maskelere ulaşabilmesi açısından bir kişi en fazla 3 paket maske alabilmesine izin verilen yeni uygulamada herhangi bir stok problemi olmadığı ve tedarikçilerle sıkı bir çalışma içerisinde olunduğu bildirildi.





Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 15:09