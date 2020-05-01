Mayıs 2020 işsizlik maaşları hesaplara ne zaman yatacak? İşsizlik maaşları 2020 Mayıs ayında ne zaman ödenecek?

İşsizlik maaşı alan vatandaşlarımız Mayıs ayı işsizlik maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayı işsizlik maaşlarının 5 Mayıs tarihinde vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu müjdeli haber sonrasında işsizlik maaşı alan vatandaşlarımız sevindi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, yapmış olduğu duyuruda bu ayki işsizlik maaşı ödemeleriyle alakalı gerekli detayları paylaştı.

Mayıs Ayı İşsizlik Maaşları Nasıl Ödenecek?

Mayıs ayı işsizlik maaşları bu kez Nisan ayı sonuyla birlikte hak sahibi vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya başlandı. Maaşlar hak sahibi vatandaşlarımız banka hesaplarına ya da kendi adlarına PTT şubelerine yatırılacak.

Ödemeler Nereye Yapılacak?

Ödemeler T.C. Kimlik Numarasına Göre Yapılacak

İşsizlik maaşı ödemeleri, İŞKUR’a iban numarasını bildiren vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Maaşının bankaya yatmasını isteyen vatandaşlarımız, iban bildirimlerini 26 Nisan tarihine kadar yapmaları gerekiyordu. Bu tarihe kadar iban numarası bildirimi yapmayan vatandaşlarımızın işsizlik maaşları PTT şubelerine yatırılacak.

İşsizlik maaşı ödemeleri vatandaşlarımızın T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, 2 ya da 4 olanların ödemeleri 29 Nisan tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak. Son rakamı 6 ya da 8 olan vatandaşlarımız maaşları ise 30 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerine yatırılacak.

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