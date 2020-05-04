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Mayıs 2020 kira ücretlerinde yapılacak zam oranları belirlendi

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği kira zam oranı da belirlendi. Açıklanan rakamlarda ise 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 Mart ayına ait resmi olarak uygulanan kira artış oranları baz alınacak.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:13
Mayıs 2020 kira ücretlerinde yapılacak zam oranları belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 'Mayıs ayı kira artış oranı'da açıklanan rakamlarla birlikte belirenmiş oldu. İşte, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı..

Nisan ayı enflasyon rakamları, kira sözleşmelerinin Mayıs ayında yenilenecek olan kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyordu. 2020 Mayıs ayı kira artış oranı TEFE TÜFE verileri ile birlikte daha önceden Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. 2020 yılının ilk ayında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları artı 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılacak.

Tüketici fiyatları, Nisan ayında yıllık ( 12 aylık ortalama TÜFE artışı ) yüzde 12,66 olarak belirlenirken açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 Mart ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu rakamlara göre Mayıs 2020 kira artış oranı 12 aylık ortalamalar baz alınacak ve yüzde 12,66 olarak uygulanacak. Yani ev sahipleri ile kiracılar arasında yapılacak kira sözleşmesi 4 Mayıs (bugün) itibariyle yüzde 12,66 oranında yenilenek. Bu rakam ayrıca ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

2020 MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

"Hesaplama örnekleri"

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
Zam oranı: yüzde 12,66 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 126,6 TL
Zamlı kira bedeli: 1.126,6 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL
Zam oranı: yüzde 12,66 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 189,90 TL
Zamlı kira bedeli: 1.189,90 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira
Zam oranı: yüzde 12,66 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 253,20 TL
Zamlı kira bedeli: 2.253,20 TL

KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 2018 Eylül ayında hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

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