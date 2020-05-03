Mayıs ayının ilk haftasında konut kredisi faizleri ne kadar oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları

Ev almayı düşünen bireyler güncel faiz oranlarına dair araştırma yapıyor. Bankalar konut kredi faiz oranlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yaparken indirim kararları alınıyor. Kredi çekip ev ve araba alma planı yapan binlerce kişi duyuruları yakından takip etmektedir. Bir yıllık sürece bakıldığında on binlerce kişi kredi çekebilmek için bankalara başvuru yapmıştır. Buna göre Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.89’a çektiğini duyurdu. Ev almayı düşünenler için yeni bir olanak sağlanırken, kredi faiz oranlarında belirlenen indirimler sürerken bankalardan da yeni adımlar gelmektedir.

Yeni indirimler duyuruldu

Buna göre konut kredilerinde faiz indirimi yapan bankanın sunmuş olduğu olanaktan faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi tutarı üst limiti olmadan 120 aya kadar bütün vadelerde aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi alınabiliyor.

Konut kredisi güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0,94

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0,94

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0,94

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1,09

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0,99

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1,28

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0,99

ING KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0,99

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