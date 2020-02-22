Mazot, Gübre, Hububat, Süt destekleri ve tarihleri açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarım destek ödemelerinin yapılmaya başlayacağını duyurdu. Bu ödemeler kişilerin kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak. Günümüzde birçok tarım desteği bulunmaktadır. Açıklanan desteklere başvuru yapmış olanlar dün itibari ile destek ödemelerini almaya başladı. Bu destek ödemeleri içerisinde yer almayanlar için ise diğer ödemelerin ilerleyen tarihlerde yapılması beklenmektedir.

Devlet tarıma destek vermek için belirli alanlarda ödemeler verilmektedir. Bu ödemeler mazot, gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk destekleri olarak yapılmaktadır. Destek ödemeleri için Elazığ ve Malatya illeri dışında kalan 58 il için 21 Şubat 2020 tarihinde kimlik numaralarının son hanelerinde yazan sayılara göre ödemeler yapılmaya başlandı. Bekir Pakdemirli, 1 milyon 401 bin 138 kişinin bu destekten yararlanacağını açıkladı.

Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:

Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL

Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde kişilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenecek

TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar (21 Şubat)

TC kimlik numarasının son hanesi 4, 6 olanlar (28 Şubat)

TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar (6 Mart)

Tek Seferde Ödenecek olanlar (21 Şubat, 18.00’dan sonra)

Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL

Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL

Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL

Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL