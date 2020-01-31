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McDonald's 280 milyon liraya Birleşik Holding'e satıldı

Anadolu Grubu, içerisinde Mc McDonald's'ın Türkiye işletmesinin de olduğu Anadolu Restoran hisselerinin tamamını 280 milyon liraya Birleşik Holding' sattı.

31 Ocak 2020 Cuma 10:41
McDonald's 280 milyon liraya Birleşik Holding'e satıldı

Anadolu Grubu Holding bünyesine bağlı ortaklarından biri olan ve Mc McDonald's'ın Türkiye işletmesinin de bulunduğu Anadolu Restoran'a ait hisselerin tamamını sattı. Buna göre 280 milyon liralık satış işlemlerinin gerçekleşmesiyle zincir gıda işletmesi olan Mc McDonald's, lisans sahibi Birlesik Holding Limited şirketi oldu.

Her iki şirketin görüşmeleri sonrasında alınan karar gerekli izinler alındıktan sonra gerçekleşecek ve satış tutarı peşin olarak tahsil edilecek. AG Anadolu Grubu Holding, satıştan elde edeceği gelirin yüzde 75'lik oranını özkaynak hesaplarında tutacağını ve vergi istisnasından faydalanacağını da Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından KAP’a bildirilen açıklamada ise şöyle denildi:

"06.05.2019 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. ("McDonald's", "Anadolu Restoran") ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda mevcut durum itibariyle görüşmeler tamamlanmış olup, Anadolu Restoran sermayesinin % 100'ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran'ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır."
 

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