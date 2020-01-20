Mega proje iştah kabarttı! Kanal İstanbul'a ABD'den talip çıktı

Dünya genelinde tüm mega ve altyapısı güçlü projelerle ilgilienen ABD merkezli Money Maker Management isimli fon şirketi, Türkiye'ye ofis açarak mega peojeye talip olduklarını açıkladılar. ÇED raporuda onaylanan Kanal İstanbul'un politik ve çevresel boyutları ile ilgilenmediklerini söyleyen şirket yetkilileri projenin tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını belirttiler.

Türkiye'ye İzmir'de bulunan uluslararası bir şirketin altyapı projesini desteklemek için geldiklerini açıklayan şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Bassam Rashkidi, Ülkedeki mega projelerden etkilendiklerini ve o yüzden ofis açma kararı aldıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de devlet destekli her türlü projeye talibiz. 100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz. Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor. Devlet destekli altyapı, inşaat, baraj, köprü ve otoyol projelerinin yanı sıra Kanal İstanbul da ilgi alanımızda. Sadece Kanal kısmı değil, proje ile bağlantılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı projelerini de fonlayabiliriz" diye konuştu.

Danışmanlık dahil projeyle ilgili hiçbir ücret talebinde bulunmadıklarını belirten Rashkidi, çok düşük faizlerle çalıştıklarını kaydetti. Kanal İstanbul konusunda da hükümetle görüşüp görüşmedikleri konusunda ise şirketin gizlilik politikaları gereği bunu şimdilik açıklayamayacaklarını söyledi.

ABD merkezli Money Maker Management şirketi ülkenin 7'nci büyük fon şirketi olarak biliniyor. Dünya çapında birçok projeye fonlama yapan Şirket ağırlıklı olarak devlet destekli kamu projelerine finansman desteği sağlıyor. Devlet garantili projelerde limit sınırı olmadan çalışmalarını yürüten şirket, özel sektör projelerinde ise 50 milyar dolara kadar fonlama yapabildiğini belirtiyor.