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Memurlar enflasyon zammı alabilecek mi ? Ne Kadar zam oranı alabilecek ?

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber gözler memurlar enflasyon zam mı alacak mı? sorularına çevrildi. Detaylar haberimizde..

03 Mart 2020 Salı 14:38
Memurlar enflasyon zammı alabilecek mi ? Ne Kadar zam oranı alabilecek ?

TUİK tarafından şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber yılın ilk ayında oluşan toplam enflasyon oranı belli oldu.

Buna göre

Ocak ayı enflasyon oranı daha önce açıklanmıştı ve yüzde 1,35 olarak gerçekleşmişti.

Şubat ayında ise bu oran düşüşe geçerek yüzde 0,35 oldu. Sonuç olarak yılın ilk ayında gerçekleşen toplam enflasyon oranı yüzde 1.7 oldu.

Memurlar ise hükümet ile yaptıkları toplu sözleşmede ilk 6 aylık maaşlarında artış olarak Yüzde 4 zam alabilecekler.

Eğer 2020 yılının ilk 6 ayında enflasyondaki toplam artış oranı yüzde 4'ü geçerse (şu an yüzde 1,7) memurlar geçen oran kadar fark alabilecekledir.

Sonuç olarak şu ana kadar gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 1,7 dir. ve bundan sonraki mart , nisan , mayıs ve haziran aylarındaki gerçekleşecek olan oran 'a bağlı olarak ,

Memurlar enflasyon zam mı alabilecek mi ?

Ne kadar zam farkı alınacak ? 

Sorularının cevapları belli olacaktır.

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:57
Anahtar Kelimeler:
Memur Zammı
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