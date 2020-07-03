Memurların Temmuz ayı maaş zammı bugün netleşiyor

Milyonlarca memur ve emekli hükümet ve sendikalar arasında yapılan toplu sözleşme gereği temmuz ayında maaşlarına yüzde 4 zam alacak. Ancak yapılan anlaşma gereği maaşlarına yılbaşında yüzde 4 zam alan memurlar eğer ocak - haziran döneminde enflasyon oranının yüzde 4'ü aşması durumunda aradaki farkıda zam olarak alacakları.

Şu ana kadar Ocak ve Mayıs aylarında gerçekleşen enflasyon TÜİK resmi verilerine göre yüzde 4.57 olarak belirlendi. Diğer bir değişle milyonlarca memur temmuz ayında alacakları yüzde 4 zammın yanında yüzde 0,57'lik bir farkı daha mayıs ayında almayı garantiledi. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyonu belli olduğunda memurun temmuz ayı maaş zammı netleşecek.

Önek vermek gerekirse Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 1 çıkması durumunda memur maaşları temmuz ayında yüzde 4 + yüzde 1,57 toplamda yüzde 5,57 zamlanacak. Yada HAziran ayı enflasyonunun sıfır çıkması durumunda maaşları temmuz ayında yüzde 4 + yüzde 0,57 toplamda yüzde 4,57 zamlanacak.

Nihai zam oranı TÜİK'in haziran enflasyonunu bugün açıklaması ile belli olacak.