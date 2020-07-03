Memurların Temmuz ayı maaş zammı bugün netleşiyor

Milyonlarca memur ve emekli hükümet ve sendikalar arasında yapılan toplu sözleşme gereği temmuz ayında maaşlarına yüzde 4 zam alacak. Ancak yapılan anlaşma gereği maaşlarına yılbaşında yüzde 4 zam alan memurlar eğer ocak - haziran döneminde enflasyon oranının yüzde 4'ü aşması durumunda aradaki farkıda zam olarak alacakları.
Önek vermek gerekirse Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 1 çıkması durumunda memur maaşları temmuz ayında yüzde 4 + yüzde 1,57 toplamda yüzde 5,57 zamlanacak. Yada HAziran ayı enflasyonunun sıfır çıkması durumunda maaşları temmuz ayında yüzde 4 + yüzde 0,57 toplamda yüzde 4,57 zamlanacak.
Nihai zam oranı TÜİK'in haziran enflasyonunu bugün açıklaması ile belli olacak.