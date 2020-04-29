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Merkez Bank faiz indirimi sonrası konut ve İhtiyaç kredisi faizleri ne durumda? En uygun kredi hangi bankada?

Korona virüs salgını sonrası Merkez Bankası faiz oranlarını 100 baz puan düşürdü. Vatandaşlar Merkez Bankası indirimi sonrası konut ve ihtiyaç kredisi faizleri ne durumda merak ediyor. Yapılan indirim sonrası en uygun kredi hangi bankada ve en uygun faiz oranını hangi banka veriyor. İşte banka faizleri ve en uygun kredi veren bankalar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:14
Merkez Bank faiz indirimi sonrası konut ve İhtiyaç kredisi faizleri ne durumda? En uygun kredi hangi bankada?

Korona virüs salgını ekonomik olarak da birçok değişikliğe neden oluyor. Birçok banka ekonomik sorunların yaşanması nedeniyle kredi faiz oranlarını yeniden düzenliyor. Bankalar başta ihtiyaç kredisi olmak üzere konut ve araç kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı.

Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık düşüş yapmasının ardından faiz oranları da otomatik olarak düştü. Bu kapsamda kredi almayı düşünen vatandaşlar yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı. Nisan ve Mayıs aylarına bakıldığında en düşük faiz oranı 0,89 olarak görüldü. Özellikle konut ve araç kredisi gibi uzun vadeli kredilerin faiz oranlarında ciddi bir düşüş yaşandı.

İkinci el konut için faiz oranları %0,86 seviyesine indirildi

Bildiğiniz gibi konut kredileri diğer kredilere göre daha uzun vadeli olması nedeniyle daha düşük faiz oranlarıyla veriliyor. Son olarak 100 baz puan indirim yapılmasının ardından konut kredisi faiz oranları daha da düştü. Son yapılan faiz indirimiyle birlikte konut kredisi faiz oranları %0,86 seviyelerini gördü.

Özellikle kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank 120 ay vadeli olarak verdiği konut kredilerinde %0,79 faiz oranı uygulamaya başladı. Şuanda en uygun konut kredisini bu üç kamu bankası vermektedir.

İkinci el konut kredilerinde de durum aynı şekilde. Kuveyt Türk Katılım Bankası müşterilerine ikinci el konut kredileri kapsamına sevindirici haber verdi. Banka faiz oranını %0,86’ya düşürdüğünü açıkladı. Kuveyt Türk Katılım Bankasının bu kararı yalnızca Kuveyt Türk kampanyalı konut finansmanı kampanyasında geçerli olacaktır.

En uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada?

Korona virüs nedeniyle ihtiyaç kredilerinde faiz oranları da düşmeye başladı. Bankalar nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara destek olmak amacıyla kredi faiz oranlarını düşürdü. Başta Kamu bankaları faiz oranlarını %0,49’a kadar düşürdü. Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz toplam 36 ay vadeli olarak 10.000 TL’ye kadar kredi veriyor.

ING Bank ve QNB Finansbank da ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını %0,89’a düşürdü. Temel İhtiyaç Destek Kredisine başvuru yapan ancak hak kazanamayan kişiler bu bankalara da başvuru yapabilir.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:14
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