Merkez Bankası Başkanından 2020 yıl sonu enflasyon tahmini

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, burada ekonomik gelişmeler ile ilgili önemli çaıklamalarda bulundu ve geliştirilen ekonomik faalliyetleri değerlendirdi. 2020 yılına ait yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 8,2 düzeyinde bir koruma kaydettiklerini belirten Uysal, "Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde, ekonomik faaliyetteki toparlanma eğiliminin sektörel yayılımdaki iyileşmeler ile birlikte sürdüğünü ve dezenflasyon sürecinin finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngördüklerini kaydeden Merkez Başkanın Uysal, konuşmasında “Enflasyonu düşürmeye odaklı, temkinli para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, 2020 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 8,2 olarak koruduk. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Ana eğilime yönelik takip ettiğimiz çok sayıda gösterge, enflasyonda hedeflenen düşüş patikası ile uyumlu bir seyre işaret ediyor. Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Enflasyonda görülen düşme eğilimin hedefledikleri düzeyde seyretmesi için para politikasında temkinli bir duruşun devma etmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, “Bu çerçevede, parasal duruşumuzu ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçlarımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin küresel ticaret pazarında sahip olduğu rekabet gücünü reel döviz kurunun mevcut seviyesiyle desteklediğine dikkat çeken Murat Uysal, konuşmasında “Rekabet gücü kazanımları, dış şoklara karşı ihracat potansiyelimize önemli bir dayanıklılık ve esneklik kazandırarak, ekonominin daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönelmesinde önemli rol oynuyor. Nitekim son dönemlerde, küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatsa da rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisinin sürdüğünü görüyoruz.” ifadelerine de yer vererek Merkez Bankası olarak düzenli aralıklarla farklı sektör ve ölçeklerden firmaları ziyaret ettiklerini reel sektör temsilcilerinin görüş, önerilerini de karar alma süreçlerinde mutlaka dikkate aldıklarını söyledi.