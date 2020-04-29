İstanbul 19°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101595
ALTIN
381.336
DOLAR
6.9644
STERLİN
8.6566
EURO
7.5549

Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

ABD Merkez Bankası FED, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında politika faizi ile ilgili alınan kararı duyurdu. FED, faiz de bir değişiklik yapılmadığını belirterek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulmasına karar verildiğini açıkladı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 22:27
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

ABD Merkez Bankası (FED), gerçekleştirdikleri Açık Piyasa Komitesi toplantılarınınn piyasaların merakla beklediği fazi kararını açıkladı. Faiz oranında bir değişikliğe gidilmediği velirtilen açıklamada politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında sabit olarak devam edecek.

Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak için geçen ay iki kez ve toplamda 150 baz puan indirim yapan FED'in bu ay piyasalar faizlerde her hangi bir değişiklik yapmasını beklenmiyordu. Toplantıdan faizlerin 0-0.25 aralığında sabit bırakılma kararı çıkmasının ardından Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalarla birlikte ekonomiye vereceği destekle ilgili yönlendirmeler yapması bekleniyor.

FED'in politika faizi ile ilgili karar metninde sağlık krizinin ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterdiğini belirtirken virüsün orta vadede "büyük riskler" sunduğuna dikkat çekildi. Ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde politika araçlarının kullanılacağı vurgulanan karar metninde gerekli ölçüde tahvil alımlarına devam edileceği, talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesinin enflasyonu aşağıda tuttuğuna belirtildi.

Merkez Bankasının faiz kararından sonra dolar endeksi (DXY) 100 puanın altına inerken dolar/TL cephesinde hafif bir gevşeme görüldü ve 6.95 seviyelerine indi.

FED, peşpeşe yaptığı faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olmak için 2.3 trilyon dolar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuş fakat bu destekle birlikte ABD ekonomisi ilk çeyrek yüzde 4.8 oranında  bir daralma göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFedFaiz KararıDolar Kuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını uzattı
THY Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını uzattı
Merkez Bankasından yeni karar! 10 TL banknotlar 4 Mayıs'ta tedavülde
Merkez Bankasından yeni karar! 10 TL banknotlar 4 Mayıs'ta tedavülde
Bakan Albayrak duyurdu! Hazine destekli kredilerde 6 ay erteleme
Bakan Albayrak duyurdu! Hazine destekli kredilerde 6 ay erteleme
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar sağlık kredisini onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar sağlık kredisini onayladı
Tüketici kredisi faiz oranlarında rekor düşüş!
Tüketici kredisi faiz oranlarında rekor düşüş!
Sosyal yardımda 3. faz 1000 lira yardım başvurusu e-devlet'ten nasıl yapılır? Kimler yardım alabilir?
Sosyal yardımda 3. faz 1000 lira yardım başvurusu e-devlet'ten nasıl yapılır? Kimler yardım alabilir?

Popüler Haberler

TOBB esnafa 50 Bin TL nefes kredisi 2020 başvuru şartları ve istenilen evraklar
Türkiye'de krona virüsü ne zaman bitecek?
Gelir belgesiz maaş bordrosu olmadan işsize kefilsiz kredi veren bankalar listesi
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı aslen nereli, kimdir? Müge Anlı hakkında bilgiler
360 Tv Aladdin Hint dizisi oyuncuları ve konusu
Güvercin yeni sezon başlayacak mı? Güvercin 2 sezon ne zaman başlayacak?
Sancaktepe salgın hastanesin ne zaman hizmete açılacak? Salgın hastanesi inşaatında son durum ne?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 vadeli destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
1000 lira 3. faz sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. Faz bin tl sorgulama ekranı
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı’nda kısıtlaması uygulanacak mı?
Başakşehir Şehir Hastanesi nerededir? Başahşehir şehir hastanesi adresi ve iş başvurusu
Meclis tatili ne zaman bitecek? Meclis çalışmalarına 45 gün ara!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman sezon finali yapacak? EDHO sezon finali tarihi belli oldu!
Kısa çalışma ödeneği ödemesi ne kadardır? Kısa çalışma ödeneğine kimler nasıl başvurabilir?
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Bankaların konut kredisi kampanyalarının artması ile sıfır ve ikinci el daireler için farklı faiz oranları güncellenen oranlarla en uygun konut kredisi faizi sıfır ve ikinci el için ne kadar oldu?
Hangi şehirde alışveriş merkezleri ne zaman açılacak? İllere göre AVM açılış tarihleri
Kasım 2019 askerlik celbi ile askere gidenler ne zaman terhis olacak?
Okullarda sınıf geçme nasıl olacak, sınıf tekrarı olacak mı?
Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumda olanlara gıda yardımı başlıyor! Devlet gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.