Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

ABD Merkez Bankası (FED), gerçekleştirdikleri Açık Piyasa Komitesi toplantılarınınn piyasaların merakla beklediği fazi kararını açıkladı. Faiz oranında bir değişikliğe gidilmediği velirtilen açıklamada politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında sabit olarak devam edecek.

Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak için geçen ay iki kez ve toplamda 150 baz puan indirim yapan FED'in bu ay piyasalar faizlerde her hangi bir değişiklik yapmasını beklenmiyordu. Toplantıdan faizlerin 0-0.25 aralığında sabit bırakılma kararı çıkmasının ardından Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalarla birlikte ekonomiye vereceği destekle ilgili yönlendirmeler yapması bekleniyor.

FED'in politika faizi ile ilgili karar metninde sağlık krizinin ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterdiğini belirtirken virüsün orta vadede "büyük riskler" sunduğuna dikkat çekildi. Ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde politika araçlarının kullanılacağı vurgulanan karar metninde gerekli ölçüde tahvil alımlarına devam edileceği, talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesinin enflasyonu aşağıda tuttuğuna belirtildi.

Merkez Bankasının faiz kararından sonra dolar endeksi (DXY) 100 puanın altına inerken dolar/TL cephesinde hafif bir gevşeme görüldü ve 6.95 seviyelerine indi.

FED, peşpeşe yaptığı faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olmak için 2.3 trilyon dolar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuş fakat bu destekle birlikte ABD ekonomisi ilk çeyrek yüzde 4.8 oranında bir daralma göstermişti.