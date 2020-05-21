Merkez Bankası politika faizinde indirime gitti! Faizler 50 puan aşağı çekildi

Merkez Bankası, politika faizinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında indirim yapılaması kararını aldı. Kurul faizlerde 50 baz puan indirim yaparak, yüzde 8,75 olan faizi yüzde 8,25’e çekti.

Merkez Bankası politika faizinde indirime gitti! Faizler 50 puan aşağı çekildi
    Abone Ol:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) Para Politikası Kurulu bugün bir topalantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada politika faizinde 50 baz puan daha indirime gidilme kararının alındığı duyuruldu. Politika faizlerinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 50 baz puan ibndirim yapan kurul yüzde 8,75 olan faizi yüzde 8,25’e çekti. giderek faizi yüzde 8,25'e çekti.

Piyasalar, faiz indirimini 50 baz puan aralığında indirime gitmesi bekliyordu. Merkez Bankası tarafında  alınan bu karar sonrasında ise Para Politikası Kurulu Toplantısının özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklama şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75’ten
yüzde 8,25’e indirilmesine karar vermiştir.

Korona virüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir. Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımları izlenmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

Ocak ve Şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyet, korona virüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır. İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. İhracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe karşın, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için  para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

MEB 2020 İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Öğretmen Atamaları Yer Değiştirme Takvimi Belli Oldu!
İzmirde camilerde çav bella şarkısını çaldıran kim? Kimliği belli oldu mu? Müftülükten suç duyrusu!
Bayram tatili 4 günlük kısıtlamasında nereler hizmete açık olacak?
Vakıfbank düşük faizli yeni bayram kredisi kampanyası! SMS anında Vakıfbank bayram kredisi başvurusu
Günlük Burç Yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?
Netflix'te İzlenmesi Gereken En İyi Filmler
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Bayramdan önce hangi ödemeler, maaşlar ve yardımlar yapılacak? Bayramdan önce ödenecek yardımlar ve desteklerin tarihleri
Günlük Burç Yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Anneler günü mesajları, Anneler günü hediyelerine yazılabilecek sözler ve anneler günü için uzun kısa whatsapp resimli mesajları
Tavada lahmacun nasıl yapılır? En kolay ev yapımı tavada lahmacun tarifi
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu
Onur Büyüktopçu ne zaman Çarkıfelek'i sunacak, yeni bölüm ne zaman?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Koronavirüs yasakları nelerdir? Hangi 25 ilde maske zorunluluğu getirildi?
Günlük Burç Yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük yeterli su içme miktarı nedir? Bir günde ne kadar su içilmelidir? Su içmenin faydaları nelerdir?
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası nerede ve nasıl çıktı? Türkiyedeki ilk vakanın kaynağı belli oldu!