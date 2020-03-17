Merkez Bankası PPK toplantısının ardından faiz indirim kararı geldi! Faizler 1 puan indirerek yüzde 9.75'e indi!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından vatandaşlara müjdeli haber geldi. Toplantıda alınan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü. Buna göre yen faiz oranı 9,75 olarak açıklandı.

Kurul Kararı

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranı % 9,75 olarak değiştirilmesine karar verdi.

Yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelişmelerin sonucu olarak küresel büyümenin zayıfladığı ve gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının genişleyici yönde koordineli olarak adımlar attığı belirtildi. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatlarında oluşturduğu küresel etkilerin takip edildiği de aktarıldı.

Türkiye ekonomisi koronavirüs salgını öncesi ilişme kat ederken, enflasyonu da düşürmeyi başarmıştı. Böylece finansal koşullardaki iyileşme iktisadi faaliyetlerde toparlanma süreci başlamıştı. Merkez Bankası’nın yaptığı düzenlemeler sonucu yabancı sermaye borçluluğu azalmış ve bankacılık sektöründe sermaye tamponları güçlendirilmişti. Ancak salgının getirdiği olumsuzluklarla birlikte bu olumsuzluklardan en az hasarla ayrılmak için belli sınırlamalar uygulanacak. Bu kapsamda Merkez Bankası finansal istikrarı korumak için tedbir seti uygulayacak.

Kuruldan yapılan açıklamada enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelerle çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu seyrettiği belirtildi. Uluslararası gelişmeler doğrultusunda Türk lirasında düşüş yaşanması dışında, petrol ve metal fiyatları keskin bir düşüş yaşadı ve olumlu bir tablo ortaya çıktı. Bununla birlikte koronavirüs nedeniyle oluşan seyahat engellemeleri gibi durumlar nedeniyle talep koşullarında sınırlayıcı bir etki oluştu ve bu etkilerin değerlendirildiği de ifade edildi. Yaşananların ardından yıl sonu enflasyon tahminindeki riskler artmış oldu. Kurul buna karşın politika faizinde 10 baz puan indirimine gitti.

Kurul enflasyondaki düşüşü devam ettirmek için ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı çekilmesi ve ekonomideki düzelmenin devam etmesi açısından önemli olduğunu açıkladı. Bu kapsamda kurul parasal duruş ana eğilime dair belirtileri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün devamlılığını sağlayacak şekilde belirlenmesine karar verdi. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrarın amaçlarıyla birlikte elindeki bütün araçları kullanacak.

Kurulun gelecekte uygulayacağı politikaları ortaya çıkacak yeni gelişmeler sonucu belirleyecek ve buna bağlı olarak önlemler alacak.