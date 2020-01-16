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Merkez Bankası yeniden faiz indirdi! Toplam faiz indirimi 12,75 puan oldu!

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile ilgili bir açıklama yaparak faizde 75 baz indirime gidildiğini kaydetti. Söz konusu değişiklikler Merkez Bankası faizi oranı yüzde 11.25 olarak belirledi.

16 Ocak 2020 Perşembe 14:23
Merkez Bankası yeniden faiz indirdi! Toplam faiz indirimi 12,75 puan oldu!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında sonra bir açıklama yaptı. Kurul, toplantıda Merkez faizinin 75 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 11.25'e çekildiğini kaydetti.

Piyasaların merakla beklediği toplantı saat 14.00'da sona erdi. Düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısında kurulun faizlerde 25-100 baz puan aralığında faiz indirimi yapacağını tahmin ediliyordu.

Ekonomistlerin her hangi bir fazi indirimi uygulanmayacağı yönünde yaptığı tahminlerin ardından düzenlenen toplantı sonrasında Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma  eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel  yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini  sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken  küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen  yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken,  dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte  ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde  belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan  tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi  beklenmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon  beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyon başta  olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk  primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki  baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Döviz kuru, iç talep  koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek  enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir.

Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu  değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü  etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir  indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para  politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu  koruduğu değerlendirilmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve  ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem  taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen  patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal  duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki  düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."


 

Son Güncelleme: 16.01.2020 14:32
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Merkez BankasıFaiz IndirimiFaiz Kararı
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