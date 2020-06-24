Merkez Bankasın'dan 25 -50 puan aralığında faiz indirimi beklentisi!

Merkez bankası tarafından son olarak 21 Mayıs tarihinde 50 baz puan indirimi yapılarak politika faizi yüzde 8,25 olarak belirlenmişti.

25 Haziran tarihinde yeniden yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde PPF anketine katılan ekonomislerden gelen sonuçlara göre büyük bir çoğunluk merkez bankasının faiz oranında 25 - 50 baz puan aralığında faiz indirimi olacağını bekliyor.

Toplantı öncesi yapılan beklenti anketine 20 ekonomist katıldı ve bunlardan 18'i faiz indiriminin olacağını düşünürken,ankete katılan 3 ekonomist 50 baz puan indirim,15 ekonomist 25 baz puan indirimi olacağını,2 ekonomist ise faiz indiriminin yapılmayacağını öngörüyor.

Merkez Bankası ise faiz konusunda ki kararını 25 Haziran günü yapacağı toplantıda açıklayacak.