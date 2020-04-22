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Merkez Bankasından faiz kararı! 100 baz puan indirildi

TCMB Para Politikası Kurulu, yapılan toplantı sonrasında faiz kararını açıklayarak faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 8.75 seviyesine çekti. Sonuç olarak Merkez Bankası aynı yıl içerisinde 4. kez faiz indirimine gitmiş oldu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:34
Merkez Bankasından faiz kararı! 100 baz puan indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında beklenen faiz kararın ı açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK)  yapılan toplantının ardında faiz oranının 100 baz puan indirilerek 8.75 seviyesine çekildiği duyuruldu.

2020 yılı içerisinde ve koronavirüs salgını süresinde ikinci PPK toplantısını bugün yapam Merkez Bankası; 17 Mart'ta düzenlediği PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çeköiş ve politika faizi 2 yıl sonra tek haneye inmişti. Bugün ki toplantının ardından ise Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirilmesine karar verdi. TCMB Para Politikası Kurulu sonuç olarak aynı yıl içerisinde 4. kez faiz de indirime gitmiş oldu. 

Bir sonraki TCMB’nin bir sonraki toplantısının 21 Mayıs’ta gerçekleştirileceği bildirilen faiz kararı açıklama metninde ise şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirilmesine karar vermiştir.

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

Ocak ve Şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir."

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