Merkez bankasından faiz kararı ve korona önlemleri!

Türkiye ekonomisin oldukça fazla etkilendiği yeni tip koronavirüs salgınında bir çok banka kamu bankası piyasalara nakit akışını sağlamak için faiz indirimine giderken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'da (TCMB) koronavirüs ile mücadele kapsamında ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bu hafta yapacağını duyurdu.

en son 17 Mart Salı günü toplanan ve koronavirüsünün etkileri değerlendirilen Merkez Bankası toplantısında politika faizini 100 baz puan indiririm yapılamsına karar verilmiş ve 9.75’e çekilmişti. Sonuç olarak politika faizi 2 yıl sonra tek haneye inmişti.

2020 yılında 3 kez fazi indirime giden Merkez Bankası ekonomik faaliyetin geçtiğimiz ay sert yavaşlamasına neden olan küresel pandeminin etkilerini azaltmayı hedeflediği öğrenilirken Nisan ayında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor.18 kurum üzerinde yapılan tahminlerle bir anket uygulayan Reuters’ın ankette medyan beklentisi 50 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler politika faizinin sabit tutulması ile 100 baz puan indirilmesi arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ise yer almıyor.

TCMB'nin koronavirüs önlemleri:

Diğer taraftan; TCMB 18 Mart -30 Haziran arasında vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanıdı. Merkez Bankası TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını ise %1.4`ten %1.25`e düşürdü. yabancı para faiz oranlarında da indirim yapıldı.

TCMB 17 Mart'ta iki gün erkene çektiği PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirime gitti. TCMB geçen yıl yaz aylarından bugüne 1,425 puan faiz indirimine gitti. Politika faizini %24'ten %9.75'e indirdi. TCMB'nin önümüzdeki hafta da 50 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın "tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacak" ifadesi bankanın faiz indirimlerini de içeren daha fazla genişlemeci tedbir alabileceğine yönelik en güçlü açıklama oldu. TCMB bu açıklama ardından yeni önemler de açıkladı.

TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini açıklamış durumda. TCMB'nin 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını öngörüyordu.

TCMB ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu'nun artan nakit ihtiyacını da gözeterek PY bankalar aracılığıyla fonun elindeki tahvillerin bir kısmını alacağını söyledi. Öte yandan fon kaynaklı DİBS alımlarını, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendireceğini de açıklamıştı.

İşsizlik Fonu'nda Şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyor. TCMB'nin alacağı tahvillere yönelik belirlediği bir üst limit bugüne kadar bulunmuyordu. TCMB Cuma günü yaptığı değişiklikle tahvil alımlarında üst limiti analitik bilançoda aktiflerin %10'una genişletti. 90 gün vadeli repo ihalelerine başladı ve bu fonlamanın politika faizinin 150 baz puan altında gerçekleştirdi. Uygulama ile %8.25 faiz oranı ile repo fonlaması yapılıyor. Bu uygulamalarla TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti politika faizinin 75 baz puan altına yaklaşık %9 seviyesine gerilemiş durumda.

SWAP ADIMLARI GENİŞLEDİ

TCMB halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam ediyor. Öte yandan ihaleler euro cinsi olarak genişletildi. Bankalara swap ihaleleriyle politika faiz oranıınn 100 bp altından dolar, euro ve altın karşılığı TL likidite imkanı getirildi. Kullanım da geçen hafta itibarıyla başladı.

ZORUNLU KARŞILIKLAR YP'DE DÜŞÜRÜLDÜ

TCMB Zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarında tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 5 puan indirime gitti ve bankalara 5.1 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsi likidite sağladı. Rezervlerinde attığı adımlar sonucunda 1 haftada 104 milyar dolardan 93.5 milyar dolara gerileme yaşanmasının ardında sermaye çıkışları ve TL'nin gelişmekte olan ülkelerden daha iyi performans göstermesini sağlayan kamunun artan döviz arzı TCMB'nin rezerv kayıplarını da beraberinde getiriyor. 10 Nisan ile biten haftaya ait verilere göre TCMB'nin toplam rezervleri Şubat sonudan beri 20 milyar dolara yakın düşüşle 89 milyar

dolara gerilemiş durumda.