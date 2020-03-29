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Merkez bankasından mesaj! Ekonomi ne zaman toparlanır ?

Korona virüs salgını sebebiyle ekonomik anlamda daralan piyasaya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'dan iyimser açıklama geldi. Özbaş virüs'ün yayılma hızı düştükçe ekonomimiz toparlanacağını söyledi.

29 Mart 2020 Pazar 18:34
Merkez bankasından mesaj! Ekonomi ne zaman toparlanır ?

Merkez Bankası'ndan koronavirüs salgının etkisindeki piyasaya iyimser açıklama geldi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş tarafından yapılan açıklamada, "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE BU SÜRECE DİRENÇLİ BİR ŞEKİLDE GİRDİ"
Özbaş açıkalaması şu şekilde devam etti; "Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi."

"ELİMİZDE SON DERECE GENİŞ VE ETKİLİ BİR ARAÇ SETİ VAR"
"Merkez Bankası olarak hızlı karar alma ve alınan kararları etkili bir şekilde uygulama imkanına sahibiz. Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız."

Son Güncelleme: 29.03.2020 18:43
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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