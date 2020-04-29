Merkez Bankasından yeni karar! 10 TL banknotlar 4 Mayıs'ta tedavülde

Türkiye Cumhuriyeti) E9 Emisyon Grubunun 1., 2. ve 3. tertiplerine ek olarak 4. tertipların2020 tarihindee verileceğpini duyurdu. Merkez bankasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotlar 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecek denildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 lira banknotlara kıyasla 4. tertip 10 TL banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2. ve 3. tertipleriyle tamamen aynı olduğu kaydedilen açıklamada tadavüle verilecek söz konusu 4. tertip banknotların birlikte tedavül edeceği, 4. tertip 100 lira banknotlara ilişkin duyurunun ise daha sonra yapılacağı bildirildi.