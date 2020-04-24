Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası hangi bankaların konut kredisi faiz oranları düştü?

Merkez Bankası Nisan ayında 1 hafta vadeli repo faizlerinde indirim yaptı. Bu indirimle beraberinde bankalar da kredi faiz miktarlarında hızla indirimleri getirdi.

Hangi bankaların konut kredisi faiz oranları düştü?

T.C Merkez Bankasının uyguladığı para politikası faizi indirimlerine hız kesmeden devam etti. 8.’si gerçekleşen 100 baz puan indirimi piyasaların meydan beklentisi üzerinde gerçekleşti.

Nisan ayında gerçekleşen para politikası faiz miktarlarının 8,75’e inmesi sonucu, Türk lirası üstünde ilk saatlerde yükseliş yaşansa da ciddi yükselişler yaşanmadı. Dolar haftanın son günü ilk anlarda 6,98 ile Çarşamba görülen kapanışın altında seyrediyor.

Repo faiz indirimi bankaların swap işlem limitlerini yükseltmesi yönünde alınan kararla bankaların kredi maliyetlerinin düşmesini beraberinde getirdi. Covid-19 salgını süresinin ilk günlerinde yavaşlaması duran ve Mart ayı para politikası faizlerinde indirimlere gidilmesine karşın faiz oranları gerilemeyen bankaların peş peşe gelen desteklerle maliyetleri düştü. Bunun sonucunda bankalar tekrar faiz oranlarında indirime yöneldi.

Repo faiz indiriminin yaşandığı haftada konut kredilerinin oranı düşen bankalar;

Yapı Kredi Bankası

İNG

Tüm konut talepleri aylık %0,89 faizle kredi kredilendirdi. Yıllık kredi maliyet oranı %11,6’ya düştü. Sunulan oranlarla ikinci el konutlarda en düşük faiz oranı olarak belirlendi.

Tabela konut kredisi faizleri %0,95 düştü. Kampanyalı sigortası olan kredi faiz oranları %0,93’e kadar düştü. Konut kredilerinde yıllık kredi maliyeti %12’yte düştü.

TEB

Tabela konut kredisi faizi %2,58 civarında olmakla birlikte kampanyalı konut kredisi için 10 yıla kadar %0,94 faizle kullandırma imkanı sunuluyor. Yıllık kredi maliyet oranını %12 olarak açıkladı.

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