MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı, 130 bin işçinin zam oranları belli oldu

Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), toplu iş szöleşmesi kapasamında gerçekleştirdikleri toplantıda szöleşme anlaşmasına vardılar. 2019-2021 dönemine ait sözleşme imzalanarak metal iş kolunda çalışan 130 bine yakın işçinin maaşlarına yapılacak olan zam oranlarıda belli oldu.
Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu 200 işyeri çalışanını ilgilendiren sözleşmeye göre belirlenen dönemde çalışan işçilerin maşalrına yüzde 25.50 oranında zam yapılması uygun görüldü.
Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4+4, işçi emeklilerine ise yüzde 5+5, kamu işçilerine yüzde 8+4 zam yapıldığını vurulayan Kavlak konuşmasında, "6 aylık enflasyonun 6,05 olduğu koşullarda, yüzde 18'i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12,44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı." ifadelerini kullandı.
Buna göre, 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldığı kaudedildi.