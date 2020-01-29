MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı, 130 bin işçinin zam oranları belli oldu

Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), toplu iş szöleşmesi kapasamında gerçekleştirdikleri toplantıda szöleşme anlaşmasına vardılar. 2019-2021 dönemine ait sözleşme imzalanarak metal iş kolunda çalışan 130 bine yakın işçinin maaşlarına yapılacak olan zam oranlarıda belli oldu.

Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu 200 işyeri çalışanını ilgilendiren sözleşmeye göre belirlenen dönemde çalışan işçilerin maşalrına yüzde 25.50 oranında zam yapılması uygun görüldü.

7 Ekim tarihinde başlayan uzlaşma dün gerçekleştirilen ve sabaha kadar süren toplantı sonrasında varılann uzlaşma sonrası bir açıklama yapan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "15 Ocak'ta grev kararı aldık. 19 Ocak günü son yıllardaki en büyük işçi mitingini Bursa'da yaptık. Bize verdiğiniz büyük destek elimizi güçlendirdi. Kararlı duruşumuzu gören MESS bizi bir kez daha masaya çağırdı. Masadan beklentilerin üzerinde kazanımla el sıkışarak ayrıldı. Türkiye'de yaşanan kriz, iş yerlerimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar dikkate alındığında elde ettiğimiz kazanım bizim için yeni bir zaferdir. Toplamda ilk 6 ay için yüzde 18.49 oranında zaferin altına imza attık. İlk yılın toplamında ise yüzde 25.50 oranın da zam almış olduk" diye konuştu.

Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4+4, işçi emeklilerine ise yüzde 5+5, kamu işçilerine yüzde 8+4 zam yapıldığını vurulayan Kavlak konuşmasında, "6 aylık enflasyonun 6,05 olduğu koşullarda, yüzde 18'i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12,44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı." ifadelerini kullandı.

Buna göre, 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldığı kaudedildi.