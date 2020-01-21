İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122595
ALTIN
296.307
DOLAR
5.9219
STERLİN
7.7229
EURO
6.5758

MESS ve Metal İş bir araya geldi: Metal işçilerine yeni maaş zammı teklifi

Metal işçileri için yeni maaş zammı teklifi gündemde! DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre MESS daveti ile gerçekleştirilen toplantının sonucu işçileri sevindirecek.

21 Ocak 2020 Salı 11:35
MESS ve Metal İş bir araya geldi: Metal işçilerine yeni maaş zammı teklifi

Türkiye'de metal işçilerini sevindirecek yeni zam teklifinin yolda olduğu öğrenildi. DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada TİS görüşmeleri sırasında MESS'in zam oranını yükselttiği ifade edildi.

DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikasının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara göre MESS, sunduğu metal işçileri zammını %10'a yükseltti ancak bu düzey kabul edilmedi. Devam eden toplu iş sözleşmesine dayalı olarak MESS'in daveti ile yeni bir görüşme gerçekleştirildi.

MESS, önümüzdeki 6 aylık süreç için de enflasyon oranına bağlı artış önerirken, MESS de sendikadan teklif için revize talep etti ancak DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından güncel teklif de kabul edilmedi.

DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın ifadelerine göre sunulan teklif metal işçilerinin beklentisini karşılamazken, sendika da revizeyi olanaksız gördü. Toplantı esnasında MESS yetkililerine makul bir tutar için revize talep sunulurken, metal işçilerinin talebi dikkate alınarak yeni teklif istendi.

Son Güncelleme: 21.01.2020 11:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten iş arayana 100 TL iş bulana 507 TL istihdam yardımı
Devletten iş arayana 100 TL iş bulana 507 TL istihdam yardımı
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde! TL kredi faizlerine yeni düzenleme getirildi
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde! TL kredi faizlerine yeni düzenleme getirildi
2020 Çiftçi tarım kredisi faizleri düşürüldü!
2020 Çiftçi tarım kredisi faizleri düşürüldü!
Demirören ve OYAK arasındaki büyük anlaşma! Total ve M Oil 450 milyon dolara satıldı
Demirören ve OYAK arasındaki büyük anlaşma! Total ve M Oil 450 milyon dolara satıldı
Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı
Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı
Mega proje iştah kabarttı! Kanal İstanbul'a ABD'den talip çıktı
Mega proje iştah kabarttı! Kanal İstanbul'a ABD'den talip çıktı

Popüler Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21 Ocak Salı ATV yayın akışı var mı yok mu? Edho bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
0.94 konut kredisi oranı ile konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Salep evde nasıl yapılır? Videolu ev yapımı salep tarifi
2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman, tarih belli mi? Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak, hesaba yattı mı?
Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugünki yaşantınızda neler olacak?
Avlu dizisi başlayacak mı? Dizi oyuncusu Ceren Moray açıkladı!
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban ölecek mi? Kuryeden kutulabilecek mi?
Sınav koleji bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sınav koleji bursluluk sınavı
Banka kredi sicili nasıl temizlenir? Banka sicili temizlenmesi için yöntemler
Kuaförüm Sensin Erbil Çaylak kimdir? Kuaförüm sensin yeni yarışmacısı hakkında bilgiler
Öğretmen il içi özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları
MEB LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanır, yayınlandı mı? 2020 Ocak ayı LGS örnek sorular nasıl olacak?
Kanal İstanbul projesinin maliyeti ne kadar? Kanal İstanbul yapımı ne kadara mal olacak?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede?
Cuma mesajları! 17 Ocak haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!
EFT ile para transferinde EFT ne zaman hesaba geçer?
Rise of Empires: Ottoman dizisi konusu ve oyuncuları - Netflix Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisi ne zaman yayınlanacak?
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ne zaman başlayacak? Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ve oyuncuları
SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı için uyarı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
ÖSYM EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 için başvuru tarihleri belli oldu!
2020 Emzirme ödeneği hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.