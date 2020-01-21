MESS ve Metal İş bir araya geldi: Metal işçilerine yeni maaş zammı teklifi

Türkiye'de metal işçilerini sevindirecek yeni zam teklifinin yolda olduğu öğrenildi. DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada TİS görüşmeleri sırasında MESS'in zam oranını yükselttiği ifade edildi.
MESS, önümüzdeki 6 aylık süreç için de enflasyon oranına bağlı artış önerirken, MESS de sendikadan teklif için revize talep etti ancak DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından güncel teklif de kabul edilmedi.
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın ifadelerine göre sunulan teklif metal işçilerinin beklentisini karşılamazken, sendika da revizeyi olanaksız gördü. Toplantı esnasında MESS yetkililerine makul bir tutar için revize talep sunulurken, metal işçilerinin talebi dikkate alınarak yeni teklif istendi.