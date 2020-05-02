Migroskop 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 indirimli ürünler kataloğu

Ramazan ayının gelmesi ve koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonlarında sokağa çıkma yasağının ilan edilmeye başlanması ile beraber vatandaşlar marketlere yoğun ilgi göstermeye başladı. Düzenli olarak yapılan sokağa çıkma yasakları öncesinde avantajlı ürünler satın alınmak isteniyor. Vatandaşlar tarafından en çok ilgi gösterilen marketlerden biri olan Migros üzerinde ne gibi avantajlı ürünlerin satıldığı da merak ediliyor.

Migros marketler her hafta düzenli olarak Migroskop dergisini yayınlıyor. Bu dergi de o hafta içinde hangi avantajlı ürünlerin ne gibi fiyatlarla satılacağı gösteriliyor. Aşağıdaki kısımda 30 Nisan ile 13 Mayıs 2020 arasında satışı gerçekleştirilecek olan avantajlı ürünler yer alıyor.