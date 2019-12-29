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Milli Otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Model ve fiyat bilgileri

Yerli otomobil ilk kez görücüye çıktı. Tanıtım sonrasında milli otomobilin fiyatının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Milli otomobilin 5 model olacağı açıklandı, ancak otomobilin fiyatıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

29 Aralık 2019 Pazar 18:09
Milli Otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Model ve fiyat bilgileri

Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobilin ilk tanıtımı Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen organizasyonda yapıldı. Tanıtım törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Yerli otomobilin ilk siparişini Recep Tayyip Erdoğan 10 tane sipariş ile başlattı. Şık ve son teknoloji özelliklerle donatılan yerli otomobilin fiyatı da büyük merak konusu oldu.

Yerli otomobilin üretim fabrikası Bursa Gemlik’te inşa edilecek. Anca yerli otomobilin fiyatıyla ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak milli otomobilin sabit yatırım tutarının 22 milyar olduğu iddia ediliyor. Milli otomobilin 5 farklı modeli üretilecek.

Yerli otomobil 2022 yılında seri üretimle birlikte satışa sunulacak. Yerli otomobilin fiyatının 150 bin TL ile 200 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:09
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