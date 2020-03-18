İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85577
ALTIN
312.143
DOLAR
6.4828
STERLİN
7.5218
EURO
7.0388

Milyonlarca emekliye iyi haber! Bayram ikramiyeleri ödemeleri öne çekildi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü tedbirleri kapsamında düzenlenen ekonomik paketi açıklarken duyurdu. Emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan ayının başından itibaren hesaplarına yatacak.

18 Mart 2020 Çarşamba 22:01
Milyonlarca emekliye iyi haber! Bayram ikramiyeleri ödemeleri öne çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen koronavirüs salgını ile ilgili zirve toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuruken Türkiye'ni salgınla mücadelesi anlamında düzenlenen ekonomik paketin de detaylarını toplantı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü tedbirleri kapsamında emeklilere bayram önceleri mdenen bayram ikramiyelerinin de erken alındığı bilgisini paylaştı. Erdoğan, ödemelrin Nisan ayından itibaren emeklilerin hesaplarına yatacağını duyurdu.

Erdoğan emeklilerin bin liralık bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptığı konuşmada, "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 18.03.2020 22:23
Anahtar Kelimeler:
EmekliBayram İkramiyesiKoronavirüsü TedbirleriEkonomi Paketiödeme Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnafa koronavirüs borç yapılandırma fırsatı
Esnafa koronavirüs borç yapılandırma fırsatı
Koronavirüs sebebiyle İzmir'deki esnaftan 3 ay kira alınmayacak!
Koronavirüs sebebiyle İzmir'deki esnaftan 3 ay kira alınmayacak!
Koronavirüs esnaf, işçi ve emekliler için ekonomi istikrar paketi açıkladı
Koronavirüs esnaf, işçi ve emekliler için ekonomi istikrar paketi açıkladı
Erdoğan'dan Koronavirüsle mücadele için 21 maddelik destek paketi
Erdoğan'dan Koronavirüsle mücadele için 21 maddelik destek paketi
Benzinden sonra motorine 27 kuruşluk indirim
Benzinden sonra motorine 27 kuruşluk indirim
Merkez Bankası PPK toplantısının ardından faiz indirim kararı geldi! Faizler 1 puan indirerek yüzde 9.75'e indi!
Merkez Bankası PPK toplantısının ardından faiz indirim kararı geldi! Faizler 1 puan indirerek yüzde 9.75'e indi!

Popüler Haberler

Dezenfektan nasıl yapılır? Dezenfektan yapmak için gerekli malzemeler ve yapılış tarifi
Kuruluş Osman Bizans prensesi Sofia kimdir? Gerçek adı nedir? Alma Terziç rol aldığı yapımlar
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor
Koronavirüs hangi ortamlarda kaç saat etkili oluyor?
TRT eğitim kanalı uydu frekans bilgileri ne? Trt Okul eğitim TV kanalı test yayınına başladı!
Avatar 2 çekimlerine korona engeli!
Korona virüsü aşısı testleri başladı! DSÖ'dan sevindiren gelişme
İyi Geceler Mesajı Sevgiliye Gönderilebilecek En Güzel Güncel İyi Geceler Mesajları
Ibuprofen nedir? Ibuprofen ve Parasetamol ne demektir? İbuprofen bulunan ilaçlar nelerdir?
Hastanelerin 72 saatlik acil durum yönetmeliği değişti! İşte HAP yönetmeliğindeki yenilikler
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmanın yolları
Yasak Elma Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Can Nergis hakkında bilgiler
Corona virüsü belirtileri neler? Covid-19 virüsünden korunmak için öneriler
Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankalarda düşük faizle kredi veren bankalar hangileridir? İhtiyaç kredisi, Konut ve Taşıt kredisi veren bankalar faiz oranları
Elektrik faturalarında yüzde 50 oranında tasarruf ve fatura düşüren öneriler!
Zemheri dizisi neden bitti, dizi neden final oldu? Başka kanala geçer mi, yeniden başlar mı?
Ramo ve Jet Sosyete ne kadar süre yayınlanmayacak? Ramo ve Jet Sosyete setlerine korona tedbiri
2020 MEB Sözleşmeli öğretmen atamaları sonrası branş bazında oluşan taban puanlar
Kuruluş Osman Gündüz Bey gerçek tarihte nasıl öldü?
Okul korona tatilleri uzayacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Uzaktan eğitim nasıl olacak?
Kuruluş Osman Şifacı Rabia Ana kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldız Kültür rol aldığı dizi ve yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.