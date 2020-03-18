Milyonlarca emekliye iyi haber! Bayram ikramiyeleri ödemeleri öne çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen koronavirüs salgını ile ilgili zirve toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuruken Türkiye'ni salgınla mücadelesi anlamında düzenlenen ekonomik paketin de detaylarını toplantı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,kapsamındalere bayram önceleri mdenen bayram ikramiyelerinin de erken alındığı bilgisini paylaştı. Erdoğan, ödemelrin Nisan ayından itibaren emeklilerin hesaplarına yatacağını duyurdu.

Erdoğan emeklilerin bin liralık bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptığı konuşmada, "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltildiğini duyurdu.