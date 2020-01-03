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Mobilyada KDV oranı 18'den yüzde 8'e düşürüldü!

Çanakkale İş Dünyası ile ''Türkiye İçin Değişim Başlıyor'' toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyacılık sektöründeki KDV indirimini müjdeledi. Bakan Albayrak, ''Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.'' diye konuştu.

03 Ocak 2020 Cuma 12:05
Mobilyada KDV oranı 18'den yüzde 8'e düşürüldü!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyacılık sektöründe KDV indirimini ‘’Mobilyadaki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum.’’ sözleriyle müjdeledi.

Bakan Albayrak, ‘’Türkiye İçin Değişim Başlıyor’’ başlıklı program kapsamında Çanakkale İş Dünyası Buluşması’nda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunarak, 2020 yılındaki ilk iş dünyası toplantısının Çanakkale’de yapıldığını işaret etti.

Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9’a çekildi

Kamu bankalarının düzenlediği esnaf kredi ve tarımsal kredi kampanyalarında faiz oranlarının yeni yıldan itibaren yüzde 12’den yüzde 9’a çekildiğinin altını çizen Albayrak, tarımsal kredilerde Hazine Bakanlığı’nın sübvansiyon uygulaması sebebiyle oranın yüzde 5’in de altına düşeceğini konuştu. Faiz oranının yüzde 4.5 hatta yüzde 0’a inecek durumda olduğunu konuşan Bakan, tarımsal kredilerde yüzde 6’lık faizin yüzde 0 ila 4.5 aralığına gerileyeceğini belirtti.

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:05
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