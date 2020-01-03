Mobilyada KDV oranı 18'den yüzde 8'e düşürüldü!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyacılık sektöründe KDV indirimini ‘’Mobilyadaki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum.’’ sözleriyle müjdeledi.
Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9’a çekildi
Kamu bankalarının düzenlediği esnaf kredi ve tarımsal kredi kampanyalarında faiz oranlarının yeni yıldan itibaren yüzde 12’den yüzde 9’a çekildiğinin altını çizen Albayrak, tarımsal kredilerde Hazine Bakanlığı’nın sübvansiyon uygulaması sebebiyle oranın yüzde 5’in de altına düşeceğini konuştu. Faiz oranının yüzde 4.5 hatta yüzde 0’a inecek durumda olduğunu konuşan Bakan, tarımsal kredilerde yüzde 6’lık faizin yüzde 0 ila 4.5 aralığına gerileyeceğini belirtti.
Son Güncelleme: 03.01.2020 12:05