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Motorine ÖTV uygulaması! Pompada 11 kuruş eklenecek

Motorin'e yapılan 13 kuruş indirimin ardından, ÖTV düzenlemesi ile tekrar zam yapıldı. Buna göre motorine pompada 11 kuruş eklenecek.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:41
Motorine ÖTV uygulaması! Pompada 11 kuruş eklenecek

Motorin için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetde yayımlanarak yürülüğe girdi. Buna göre motorinde ÖTV litrede 1,7945 liradan 1,9059 liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre motorin listesinden alınan ÖTV’de 11 kuruş zam oranı uygulanacak ve gerçekleştirilen zam pompa fiyatlarına yansıyacak. 

Bu sabah yayınlanan söz konusu Cumhurbşaknı kararı yeni düzenlemesine göre ‘Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar’a göre motorinin litresinden alınacak ÖTV tutarı 11 kuruş artırılmış oldu.

Motorine son iki gün içerisinde yapılan 34 kuruş indirimin ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirimin dün gece yarısından itibaren geçerli olacağını ve pompaya 21 kuruş olarak yansıyacağını duyurmuştu.
 

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