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Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? 2020 MTV ödeme rakamları

Yeni yılla birlikte araç sahipleri MTV araştırmalarına hız kazandırdı. 2020 yılı MTV zammı ve ücretleri ile ilgili internete başvuran vatandaşlar en fazla Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar başlıklı haberleri araştırıyor. İşte 2020 MTV ödeme rakamları.

14 Şubat 2020 Cuma 12:51
Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? 2020 MTV ödeme rakamları

2020 yılı başlangıcı ile birlikte belirlenmesi gereken zamlar ufak açıklanmaya başladı. Araç sahiplerinin çok merak ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi zamları ve 2020 ücretleri belli oldu. Yılın 2 döneminde ödenen MTV vergisinin ilk dönemi ocak ayı ile başladı. Yaklaşık 20 milyon kayıtlı araç sahibi MTV ile ilgili merakını intenet üzerinden gidermeye çalışıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili en fazla aratılan başlıklar hangi araçların MTV ödeyeceği, 2020 MTV ücretleri soruları oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir?

Araç sahiplerinin araçlarını trafik siciline kaydettirdikten sonra ortaya çıkan ve yılda 2 defa ödenen uygulamaya Motorlu Taşıtlar Vergisi denilmektedir. İlk taksit 1 Ocak - 31 Ocak tarihinde ödenirken ikinci ödeme 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi aracın hacmine göre, yaşına göre belirlenmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi araçlardan alınmaktadır?

Yılda 2 kez ödenen MTV’nin ödendiği araçlar şu şekildedir;

  • Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
  • Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,
  • Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nelere göre hesaplanmaktadır?

MTV araç cinsine göre (otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs vb.) aracın yaşına göre ve silindir hacmine göre değişiklikler olmaktadır. Kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi araçların ise azami ağırlıkları ve oturma kapasitelerine göre farklılıklar olmaktadır. Bazı  araçlar ise MTV’den muaf tutulmaktadır. SGK, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Kızılay’a ait araçlar, Elçilik ve Konsolosluklar için verilen araçlar mutekabiliyet esasına göre, engelliler tarafından kullanılan araçlar ve hurda araçlar MTV’den muaf tutulmaktadır.

2020 MTV ne kadardır?

2020 yılında MTV ücretleri şu şekildedir;

  • 2018, 2019 veya 2020 model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı en düşük: 482 TL, en yüksek: 578 TL
  • 2015, 2016 veya 2017 model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı: 336 TL.
  • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı: 188 TL.
  • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı: 142 TL.
  • 2005 ve altı model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı: 50 TL.
  • 2018, 2019 veya 2020 model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı en düşük: 839 TL, en yüksek: 1.007 TL
  • 2015, 2016 veya 2017 model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı: 629 TL.
  • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı: 365 TL.
  • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı: 258 TL.
  • 2005 ve altı model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı: 99 TL.
  • 2018, 2019 veya 2020 model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı en düşük: 2.568 TL, en yüksek: 2.801,5 TL
  • 2015, 2016 veya 2017 model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı: 1.798 TL.
  • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı: 1.057 TL.
  • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı: 629 TL.
  • 2005 ve altı model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı: 248 TL.
  • 2018, 2019 veya 2020 model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı en düşü: 3.852 TL, en yüksek: 4.202,5 TL
  • 2015, 2016 veya 2017 model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı: 2.542 TL.
  • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı: 1.588,5 TL.
  • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı: 949 TL.
  • 2005 ve altı model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı: 375,5 TL.
Son Güncelleme: 14.02.2020 12:51
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