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MSB, 2020 yılına ait bedelli askerlik ücret miktarlarını yayımladı! 2020 bedelli askerlik ücreti ve başvuru kılavuzu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2020 yılına ait bedelli askerlik ücret ve başvuru kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre 2020 yılında müracaat edecek olan yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

16 Ocak 2020 Perşembe 11:40
MSB, 2020 yılına ait bedelli askerlik ücret miktarlarını yayımladı! 2020 bedelli askerlik ücreti ve başvuru kılavuzu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafınan 2020 yılına ait bedelli askerlik ve aynı zamanda dövizle askerlik kapsamında hazırlanan kılavuz resmi internet sayfasında yayımlandı. MSB, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretinin 35 bin 54 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi  sayfası üzerinden yayımladığı kılavuzda başvuru detaylarına ise şöyle ter verdi:

1) 2020 yılında bedelli, askerlil i.in müracaat edecek yükümlüler için son başuru tarihi 31 Aralık 2020 saat 18:00 olarak belirlenmiştir. 

a) Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

b) Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

c) 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00’e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL’dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır. e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.


e) Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

f) Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

g) Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.


Dövizle askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.

b. 30 Haziran 2020’ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacaktır.

MSb, söz konusu başvurularla ilgili açıklamasında başvuru yapacak olan yükümlülerin Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerini belirterek söz konusu duyurunun 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetinde olduğunu kaydetti.

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