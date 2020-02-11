MTV hesaplama ve sorgulama işlemleri - 2020 MTV ödeme tarihleri

2020 senesinde Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ne kadar zam alacağı ve toplamda ne kadar olacağı araç sahipleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan son açıklamalar ardından yeni senede Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ne kadar olacağı belirlenmiş oldu.

Yapılan zamlar ardından 2020 senesinde MTV ücretinde ortalama %12 oranında artış yapıldı.

Aşağıdaki kısımda Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama tablosu yer almakta.

MTV Ödeme Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi bilindiği üzere senede 2 kere yapılmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin ilki Ocak ayı içerisinde yapılırken, ikinci ödemeler ise Temmuz ayının sonuna kadar yapılabilmektedir. Ödemelerin intenet üzerinden yapılması da mümkün olmaktadır. Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir.