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N11 Garanti BBVA bonus kart kampanyası 1 – 15 Şubat 2020

Garanti bankası, bonus kart sahiplerine özel olarak, n11 ortaklığı ile birlikte müşterilerine harika fırsatlar sunmakta. Bonus kart sahibi olan kullanıcılar, N11 bonus kart kampanyası 1- 15 Şubat 2020 haberlerini gördükten sonra, mevcut kampanyayı merak ederek konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilenler haberimizde.

03 Şubat 2020 Pazartesi 14:04
N11 Garanti BBVA bonus kart kampanyası 1 – 15 Şubat 2020

N11 e-ticaret platformunun müşterilerine sunduğu fırsat olan, müşterileri bonus kredi kartlarına yapacakları her 500TL ve üstü harcamalarında 75 TL n11 bonus puanın sahibi olacaklar. Kazanılan bu bonus puanlar ise yalnızca n11’de kullanılabilecek. Kampanya bu yılın, yine aynı ay içerisinde 1-15 tarihleri arasında bonus flaş uygulamasından yapılacak başvurular ile birlikte gerçekleşecek.

N11 bonus kart kampanyası 1-15 Şubat 2020

Müşterilerin, kampanya sayesinde kazanmış oldukları bonuslar 2-12 Mart 2020 tarihlerinde kullanılabilir duruma gelecektir.

Kampanya hakkında diğer bilgiler:

Kampanyanın süresi 1-15 Şubat 2020 tarihleri arasında başlamıştır. Kampanyaya katılmak için SMS ile veya BonusFlaş uygulamasını kullanmak yeterlidir. Kampanyaya katıldıktan sonra, müşterilerin, n11.com üzerinden yapılacak taksitli veya tüm tek çekim 500-999,99 TL değerindeki alışverişler için 25 TL, 1.000 TL ve üzerindeki yapılan harcamalarda ise 50 TL n11 bonus kazanacaktır.

Kampanyaya katıldıktan sonra, alışveriş ödemelerini GarantiPay üzerinden yapan müşterilere 500-999.99 TL arasındaki harcamalarında 50 TL, 1.000 TL ve daha fazla miktardaki harcamalarda ise 75 TL değerinde n11 bonusu kazanacaklar.

Kampanyaya BonusFlaş üzerinden dahil olmak için uygulamada bulunana, Hemen Katıl yazısına tıklanarak işlem gerçekleştirilebilir veya SMS ile birlikte N11Subat yazıp 3340’a gönderdikten sonra katılım gösterilebilir. Müşterilerin yapacakları ilk alışverişlerinden önce kampanyaya katılım göstermeleri gerekmektedir.

GarantiPay; BonusFlaş uygulaması ile birlikte, kullanıcıların intenetten yapacakları tüm alışveriş işlemlerinde hiçbir kart bilgilerinin görünmeden ve son derece hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmelerine olanak tanır. GarantiPay özelliği, n11 mobil uygulaması üzerindeki vewww.n11.com bilgisayar modunda yer almakta ve bir mobil versiyonu olmamakta.

Son Güncelleme: 03.02.2020 14:04
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