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n11'den sevgililer günü indirim kuponları ve kampanyaları

N11 her yıl özel günlerde müşterilerine indirim fırsatları sunmaktadır. N11 bu yılda sevgililer gününe özel indirimler yapacak. İşte N11’den sevgililer günü indirim kuponları ve kampanyaları.

14 Şubat 2020 Cuma 15:17
n11'den sevgililer günü indirim kuponları ve kampanyaları

Sevgililer gününe az bir süre kala çiftler hediye telaşına düştü. Online alışveriş sitelerinde de bu özel güne dair indirim fırsatları sunulmaya başladı. Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi N11 sevgililer gününe özel kampanyalarını duyurdu.

N11 sevgililer günü kapsamında müşterilerine indirim kuponları veriyor. İndirim kuponlarından yararlanmak için siteye giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye giriş yaptıktan sonra kampanyalar kategorisine girin ev ekranda yer alan afişe tıklayın. Karşınıza çıkan kupon seçeneklerinden birini seçtikten sonra kuponlarınız hesabınıza tanımlanacaktır.

N11 kampanyaları 10 Şubat 2020

N11 müşterilerine birçok özel günde kampanyalar düzenliyor. Son olarak okulların yarıyıl tatiline girmesiyle N11 doğa tatili ve kış sporlarını sevenlere özel kampanyalar düzenlemişti. Site Kış Sporları ve Outdoor ile Kamp kategorilerinde büyük indirime gitmişti. Bunun yanı sıra N11 250 TL ve üzeri alışveriş yapanlara %10 indirim kuponu hediye ediyor. Bu kampanya 1 günlük geçerli olup 30 Ocak gününe özel yapılmıştı. N11’in sunduğu kampanya fırsatında en çok tercih edilen ürünler arasında ise kayak ve snowboard malzemeleri ile mont, çanta, termos, katlanabilir masa, buzluk, mataralar, kamp çadırları, uyku tulumları, şişme yataklar ve matlar yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük dijital alışveriş sitelerinden biri olan N11 düzenli olarak belli dönemlerde bu indirimleri tekrarlıyor. N11’in düzenlediği kampanyalar bazı dönemlerde %79’a kadar indirimler de yer alıyor. Sitenin bu kadar çok tercih edilme sebeplerinin başında ise birbirinden farklı binlerce ürünü içinde bulundurması ve sürekli olarak ürünlerini güncellemesi geliyor.

Ayrıca sitede dünyaca ünlü markaların ürünlerine de yer veriliyor. Bu ürünler arasında en dikkat çekeni ise Bianca Lucci markasıdır. Bianca Lucci ürünlerinde yüzde 70’e varan indirimlere rastlamakta mümkün.

Sitesi çökmüştü

N11 her yıl 11/11 gününe özel kampanya düzenlemektedir. Geçen yıl düzenlenen 11/11 kampanya gününde sitede yaşanan yoğunluk nedeniyle site çökmüştü. Site yetkilileri gerekli güncellemeleri yapsa da alışveriş yapacak olanların işlerini son ana bırakmamalarında fayda var. Sitenin 11/11 gününe özel birçok kişi biriktirdiği kuponları kullanmak istemiş ancak siteye giriş yapamamıştı.

Online yani intenetten alışveriş çağımızın bir gerçeği haline geldi. Ülkemizde de online alışverişin temsilcisi konumunda olan N11 her yıl düzenlediği indirim günleriyle müşteri sayısını arttırmaya çalışıyor. Dünyada birçok sitenin de kullandığı bu yöntemi 11 Kasım tarihinde 24 saat olmak üzere N11 uyguluyor.

Siteye nasıl ulaşabilirim?

N11 sitesinde yaşanan yoğunluk sebebiyle siteye giriş yapılamıyor. Ancak bu durumdan kurtulmanın yolu var.

Son Güncelleme: 14.02.2020 15:17
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