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Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu

Nisan ayında zam şampiyonu olan pazar ürünlerini İstanbul Ticaret Odası (İTO) açıkladı.Yapılan açıklamaya göre nisanda en fazla soğan, patates, portakal ve limonun fiyatı artarken ,yüzde 32,67 ile soğan zam şampiyonu oldu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:03
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu

Korona virüs ile gelen küresel etkilerin enflasyonu tetiklemesi beklenirken,İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında istanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 77'sinin perakende fiyatı artarken, 33'ünün fiyatı düştü, 132'sinin fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında "Gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler" alt grubunda yer alan soğan, yüzde 32,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 28,21 ile portakal, yüzde 22,79 ile patates, yüzde 22,29 ile limon, yüzde 20,64 ile oturma odası takımı ve yüzde 17,54 ile elma oldu.

TAZE FASULYE EN FAZLA AZALAN ÜRÜN OLDU 

Söz konusu dönemde "Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler" alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 32,11 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 31,49 ile kabak, yüzde 31,27 ile patlıcan, yüzde 25,83 ile salatalık, yüzde 23,91 ile dergiler olarak gerçekleşti.

Nisan ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)

Soğan 32,67

Portakal 28,21

Patates 22,79

Limon 22,29

Elma 17,54

Muz 12,40

Havuç 11,09

Ispanak 9,78

Pırasa 6,40

Lahana 5,35

Domates 5,05

Kabak -31,49

Salatalık -25,83

Bakla -23,79

Yeşil Soğan -21,81

Kıvırcık Salata -11,83

İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler

Yüzde Değişim (%)

Oturma Odası Takımı

20,64

Yemek Odası Takımı

14,93

Yatak Odası Takımı

14,91

Gazoz

8,22

Kolalar

6,98

Mercimek 5,94

Meyve Suları 5,42

Tavuk 5,20

Dergiler -23,91

Gazyağı -19,36

Tüpgaz -12,38

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)

Taze Fasulye -32,11

Patlıcan -31,27

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